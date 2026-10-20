Juicio por la muerte de Maradona: las defensas de Cosachov y Díaz pidieron la absolución

La defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov, requirió este martes la absolución de la acusada por la supuesta falsedad ideológica, al tiempo que, de manera subsidiaria, peticionó la prescripción del delito, en el marco de los alegatos de la clausura del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Así lo requirió el letrado Martín Etchart, quien aseguró que "no debería haber imputados" en el debate, ya que el mismo "es para determinar si hubo o no mala praxis".

Por su parte, Marcelo Rodríguez Jordán, otro de los letrados del equipo que asiste a la especialista, pidió la eximición de prisión y que no se aplique la inhabilitación para ejercer la medicina.

"Maradona contó con autonomía y lamento como todos que haya fallecido", expresó el abogado.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el letrado principal de Cosachov, Vadim Mischanchuk, apuntó en su alegato contra la empresa de medicina al acusarla de obstaculizar todo el proceso.

"Hubo testigos que dijeron que el paciente no podía tomar decisiones, pero las historias clínicas dicen otra cosa", señaló.

Asimismo, agregó: "En Olivos, Maradona ingresó para operarse del hematoma subdural. La cirugía salió bien, pero hubo que sedarlo. Ese episodio demoró la salida del paciente. Recuerdo que en Olivos se hablaba de una internación involuntaria, pero no tuvo una internación involuntaria".

"Otro elemento importante que tenemos es la internación en Tigre. La verdad es que la historia clínica, o las hojas de enfermería, no son muy fiables. Hay un grupo de chat denominado Tigre. Es lo más real que tenemos. Tenemos la historia clínica de Cosachov", precisó.

Y remarcó: "De ninguna manera Cosachov fue improvisada. Cuando uno lee la historia clínica, se da cuenta que Cosachov fue obsesiva".

Mischanchuk mencionó que la autopsia "no detectó alcohol ni drogas de abuso" en el cuerpo de Maradona, sino que se encontraron los medicamentos suministrados por la propia psiquiatra.

En este sentido, enumeró las diversas declaraciones de los toxicólogos, los psiquiatras y los médicos que respaldaron el plan farmacológico suministrado al paciente.

"La defensa de Cosachov probó que la medicación era la correcta y las dosis eran necesarias", expresó Mischanchuk.

Por otra parte, el abogado Luciano Zorrilla, defensor del psicólogo Carlos Díaz, indicó en su alegato que su cliente "no tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados", ya que aseguró que "no hizo nada".

"Esta parte no desconoce el dolor de las hijas, los familiares y los allegados a Maradona, pero la Justicia exige pruebas. En este juicio esa prueba brilla por su ausencia", expresó el letrado.

En tanto, el abogado Diego Olmedo, otro de los defensores de Díaz, aseguró que "se va a probar" la "inocencia" del acusado, a la vez que apuntó contra los medios de comunicación por la "presión a la jurisdicción" para condenar a su cliente.

En este sentido, consignó que se señaló al psicólogo como un asesino y a las partes acusadoras que solicitaron la absolución como si fueran "cómplices": "Yo no voy a salir en los medios porque no me van a llamar ni de Paka Paka".

"Es un psicólogo especialista en adicciones, no es en médico, no es enfermero y tampoco es radiólogo", subrayó el abogado.