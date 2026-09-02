Boca y Vélez se juegan en Córdoba el último boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca y Vélez protagonizarán este miércoles un encuentro de alta exigencia que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará desde las 21:15 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con Sebastián Zunino como árbitro y transmisión de TyC Sports.

El ganador del cruce tendrá como próximo rival a Racing, ya instalado en la siguiente fase del certamen. Para ambos equipos, el partido representa una nueva instancia decisiva en una competencia que avanza hacia sus etapas definitorias.

Boca llega al compromiso con la necesidad de mejorar su producción en un semestre que, según los resultados registrados hasta el momento, ha sido muy discreto. Vélez, en cambio, mantiene una posición competitiva tanto en la tabla anual como en el Torneo Clausura, aunque arrastra una particular sequía de victorias debido a sus últimos cuatro empates.

Boca busca dar un paso más

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afrontará el encuentro ante Vélez luego de haber ganado solo dos partidos en lo que va del Torneo Clausura.

Esa campaña mantiene al Xeneize en la octava posición de la Zona A, ubicación que le permitiría clasificar con lo justo a los playoffs. El panorama en el torneo local refleja una campaña que Boca buscará dejar momentáneamente de lado para concentrarse en un partido eliminatorio.

Al mismo tiempo, el conjunto de la Ribera continúa con actividad en otro frente internacional. Boca se encuentra en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que deberá enfrentarse con San Pablo de Brasil.

En la Copa Argentina, el recorrido del Xeneize hasta los octavos de final incluyó dos victorias sin recibir goles. En primer lugar, Boca derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Posteriormente, volvió a imponerse por el mismo resultado ante Sarmiento de Junín.

Con esos antecedentes, el conjunto dirigido por Arruabarrena buscará mantener su eficacia en el certamen nacional y conseguir el pasaje a los cuartos de final.

Vélez, entre la regularidad y cuatro empates

Del otro lado estará Vélez, uno de los equipos más regulares del fútbol argentino de acuerdo con su desempeño en las distintas competencias. El Fortín se encuentra en la pelea por la primera posición de la tabla anual, clasificación que entrega el título de Campeón de Liga. En el Torneo Clausura, además, ocupa la cuarta posición de la Zona A.

Sin embargo, el buen posicionamiento en las tablas convive con una curiosa racha reciente: Vélez empató en sus últimas cuatro presentaciones, una seguidilla que buscará cortar en un encuentro de eliminación directa.

El camino del equipo hacia esta instancia de la Copa Argentina también estuvo marcado por resultados contundentes. En las rondas previas, Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y luego se impuso 2-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta. Ahora, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto tendrá por delante una nueva prueba ante Boca, con el objetivo de extender su recorrido en la competencia.

Un antecedente reciente entre los dos equipos

Boca y Vélez ya se enfrentaron durante este semestre. El antecedente se produjo hace poco menos de un mes, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

En aquella oportunidad, ninguno de los dos pudo imponerse y el partido terminó con un empate 1-1. Ese resultado dejó una referencia reciente entre ambos equipos, aunque el contexto de este miércoles será diferente. En el Estadio Mario Alberto Kempes estará en juego la continuidad en la Copa Argentina y el acceso a los cuartos de final, donde espera Racing.

Los datos del partido

El encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina tendrá los siguientes detalles:

Partido: Boca - Vélez.

Boca - Vélez. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Mario Alberto Kempes, Córdoba. Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. Hora: 21:15.

21:15. Televisión: TyC Sports.

TyC Sports. Cobertura: Agencia Noticias Argentinas.

Agencia Noticias Argentinas. Premio deportivo: El ganador se enfrentará a Racing en los cuartos de final.

Las posibles formaciones

Para el trascendental encuentro en Córdoba, Boca podría presentar la siguiente formación:

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Marentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco.

Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Por su parte, Vélez tendría como posible alineación a:

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Dylan Godoy.

Director técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Las formaciones incluyen algunas alternativas, particularmente en Boca, donde Facundo Herrera o Marco Pellegrino aparecen como posibilidades en la defensa, mientras que Sebastián Villa o Alan Velasco podrían ocupar uno de los lugares en el frente de ataque.

Riquelme habló sobre la actualidad de Boca

En la previa del partido ante Vélez por los octavos de final, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, dialogó con TyC Sports y repasó diferentes temas relacionados con la actualidad del equipo.

El máximo dirigente se refirió al rendimiento futbolístico del Xeneize, al mercado de pases, a las lesiones y a la situación de algunos futbolistas. Riquelme consideró que Boca atraviesa un buen momento futbolístico, aunque reconoció que la seguidilla de partidos también genera una presión adicional.

"Sacando el partido con Lanús venimos jugando bien. Se está viviendo el fútbol con mucho nervio y eso no era así cuando jugaba yo", sostuvo el presidente del club.

El dirigente también expresó su satisfacción por las incorporaciones realizadas durante el último mercado de pases y explicó que varias de las llegadas estuvieron vinculadas con pedidos realizados por el entrenador.

"Nosotros estamos muy contentos con el libro de pase que hicimos. El técnico quería a Montero y durante el Mundial hablamos con él, quería al lateral derecho que hoy tiene, creía necesitar un delantero con las condiciones de Villa y pudimos traerlo y Valencia es un jugador mundialista", explicó.