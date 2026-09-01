Enzo Fernández es nuevo jugador del Manchester City: la millonaria cifra que recibirá River

La confirmación llegó por parte del conjunto inglés a pocos minutos de que finalizara el período de transferencias en la Premier League. Los Ciudadanos presentaron al mediocampista como su "nuevo argentino azul" acompañado de un elaborado video de introducción que rápidamente dio la vuelta al mundo.

La llegada del mediocampista de 25 años representa un refuerzo de jerarquía absoluta para el mediocampo del Manchester. En este nuevo destino, el jugador volverá a encontrarse con Enzo Maresca, su exentrenador, con quien supo conquistar el Mundial de Clubes, consolidando así una relación profesional previa que promete facilitar su rápida adaptación al exigente sistema táctico del equipo.

Las primeras sensaciones del protagonista

El flamante fichaje dejó sus primeras impresiones ante los canales oficiales de la institución, destacando las virtudes organizativas y el ADN competitivo de su nuevo hogar. El ex-River expresó su profunda satisfacción al sumarse a una estructura de élite mundial:

Todos los jugadores quieren formar parte de un club como este debido a la gestión ejemplar del City.

El mediocampista manifestó no poder estar más feliz de encontrarse allí.

Asumió con total responsabilidad el desafío de ayudar al equipo a seguir ganando trofeos.

Remarcó con énfasis que este es un club hecho para el éxito.

Un traspaso que pulveriza récords históricos

La magnitud económica de la operación ubica al volante en una dimensión sin precedentes para el fútbol de su país y del planeta entero. Con la venta cerrada por más de 125 millones de libras —equivalentes a unos 140 millones de euros oficiales en el marco de la transacción—, Enzo Fernández superó su propia marca personal y se afianzó de manera indiscutida en el primer puesto como el futbolista argentino más caro de todos los tiempos.

Anteriormente, el récord absoluto ya le pertenecía a él mismo, cuando a principios de 2023 el Chelsea desembolsó 121 millones de euros para arrebatárselo al Benfica portugués. Con este nuevo salto cuantitativo y cualitativo en su carrera, el campeón del mundo pulveriza su propia marca y eleva aún más la vara de cotización para los talentos provenientes de Sudamérica.

El selecto podio global de la historia del fútbol

La dimensión de esta transferencia trasciende las fronteras nacionales para instalarse firmemente en los libros de historia del deporte rey. Con esta operación récord, el pase del mediocampista se mete de forma directa en el podio global de los fichajes más caros de todos los tiempos.

Tras concretar su arribo al fútbol mancuniano, el volante albiceleste quedó ubicado en la tabla histórica mundial únicamente por detrás de dos traspasos legendarios hacia el Paris Saint-Germain:

El histórico fichaje de Neymar, tasado en 222 millones de euros.

La monumental incorporación de Kylian Mbappé, valorada en 180 millones de euros.

El "Millonario" recibirá seis millones de dólares en concepto de derechos de formación por el campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 2022 y el total recibido en los distintos mercados asciende a un monto superior a los USD 66.000.000, luego de sus transferencias al Benfica de Portugal y su desembarco en los Blues tras la Copa del Mundo de Qatar.

De esta manera, el nombre de Enzo Fernández queda grabado a fuego en la élite del balompié mundial, combinando su vigencia como campeón del mundo con un presente económico y deportivo que marca un antes y un después en la historia de las grandes transferencias internacionales.