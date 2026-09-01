"Gracias por unir a un país": el emotivo y original video de AFA para Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en sus redes sociales un emotivo video para despedir a Lionel Messi, quien puso fin a su ciclo como jugador de la Selección argentina. La entidad eligió una propuesta original para expresar el reconocimiento hacia el astro: un locutor asumió el papel del escudo de la Selección y le habló al "10" en primera persona.

El mensaje tuvo como eje el agradecimiento por haber defendido siempre los colores argentinos y por el vínculo construido durante más de dos décadas. "Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella", expresa el relato, en referencia a la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y a la consecuente tercera medalla dorada.

La despedida se produjo luego de una extensa trayectoria. Tras 21 años representando al seleccionado argentino, y un mes y medio después del final de su sexto y último Mundial, Messi decidió durante el mediodía del pasado lunes 31 de agosto poner fin a su exitoso ciclo como jugador del representativo nacional.

Sin embargo, los homenajes a una figura futbolística y popular como Messi continuaron incluso después de la confirmación de su despedida. Desde el equipo de prensa de la AFA decidieron sumarse a ese reconocimiento mediante una pieza audiovisual centrada en el símbolo que acompañó al jugador durante su recorrido con la camiseta argentina.

El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, Capitán 🐐🔟.



Gracias, una vez más. Tu legado será infinito. pic.twitter.com/3TZfqVTFLs — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 1, 2026

El escudo como voz del homenaje

El video, de un minuto y medio, fue publicado en las redes sociales oficiales de la casa madre del fútbol argentino. En la producción, un narrador personifica al escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, presente en el pecho de las camisetas de la Selección desde 1976.

Desde esa particular perspectiva, el escudo se dirige directamente a Messi para expresarle lo que significó el vínculo construido durante todos esos años.

"Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar", comienza el mensaje. El relato destaca a Messi como aquel que "siempre defendió" al escudo y lo llevó "con orgullo en el pecho".

La narración sostiene que el jugador cambió para siempre ese símbolo a partir de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar y de la tercera estrella conseguida por la Selección. De esta manera, el video construye el homenaje a través de la relación entre el futbolista y el emblema que llevó en cada una de sus presentaciones internacionales.

Más de veinte años y distintos dorsales

El mensaje también repasa parte del recorrido de Messi dentro del seleccionado. "Los dos sabemos que merecíamos alguna más", señala el escudo, en referencia a los dos subcampeonatos mundiales que protagonizó el futbolista en 2014 y 2026.

La voz del video recuerda que fueron "más de 20 años" escuchando los latidos del capitán y repasa los diferentes números que utilizó antes de quedarse con el dorsal que terminaría convirtiéndose en una de sus principales identificaciones. Antes de vestir el histórico número 10, Messi portó las camisetas:

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El repaso busca mostrar el extenso recorrido del jugador dentro de la Selección, desde sus primeros años hasta su consolidación como capitán y figura del equipo.

Caídas, levantadas y momentos inolvidables

"No hay foto en la que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos", recuerda el mensaje de la AFA. El video también destaca que Messi y el escudo se cayeron y se levantaron juntos, una frase que sirve como punto de partida para recordar algunos de los momentos más trascendentales de su carrera internacional.

Entre las escenas y referencias mencionadas se encuentran:

El triunfo en la final de la Copa América 2021 , ante Brasil en el Maracaná .

, ante Brasil en el . El último penal en Qatar 2022 .

. El triunfo semifinalista ante Inglaterra , en la última Copa del Mundo.

, en la última Copa del Mundo. La conquista de la Copa del Mundo y la obtención de la tercera estrella.

Cada uno de esos momentos forma parte del recorrido que la AFA eligió recuperar en su despedida, utilizando la voz del escudo como hilo conductor de una historia compartida durante más de dos décadas.

"Gracias por unir a todo un país"

En el cierre, el homenaje trasciende los resultados y las escenas deportivas para poner el foco en el vínculo de Messi con quienes utilizan la camiseta argentina alrededor del mundo. El escudo le reconoce al "10" la cantidad de personas que visten los colores nacionales y, especialmente, el impacto que su figura tiene entre los más chicos.

"Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos", expresa el mensaje.

La despedida concluye con una frase que resume el sentido del homenaje: "Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo".

Así, mediante un video de un minuto y medio y una narración en la que el escudo de la Selección toma la palabra, la AFA decidió despedir a Lionel Messi con un mensaje centrado en los más de 20 años de historia compartida, la defensa de los colores argentinos, los momentos de caída y recuperación y las conquistas que marcaron su trayectoria.

El homenaje se suma a las muestras de reconocimiento que continuaron luego de que el futbolista confirmara, el pasado lunes 31 de agosto, el final de sus 21 años como jugador del seleccionado argentino, cerrando un ciclo que quedó representado, según el mensaje de la AFA, en una frase final: "Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo".