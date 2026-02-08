Boca visita a Vélez en un duelo clave por el Torneo Apertura

Boca Juniors visitará este domingo a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

El encuentro se jugará desde las 22:15, contará con transmisión de TNT Sports Premium y tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa, mientras que Nicolás Ramírez estará a cargo del VAR.

El Xeneize buscará su primer triunfo como visitante en el certamen, en una semana marcada por las lesiones y las rotaciones en el plantel. El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega tras vencer a Deportivo Riestra y Newell's en la Bombonera, mientras que en su única presentación fuera de casa cayó ante Estudiantes.

Para este compromiso, Boca podrá volver a contar con Miguel Merentiel, quien se recuperó de un desgarro sufrido durante la pretemporada y volvería a estar desde el arranque.

Vélez, con una baja sensible

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto viene de igualar 1-1 ante Independiente en la última fecha, en un partido particular en el que Jano Gordon convirtió los dos goles en menos de un minuto. Sin embargo, el futbolista sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, por lo que será baja por varios meses.

Además de ese empate, el Fortín logró triunfos frente a Instituto y Talleres, y buscará hacerse fuerte en Liniers para seguir sumando.

Posibles formaciones

Vélez:

Álvaro Montero; Joaquín García, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón.

DT: Claudio Úbeda.