Rally de Guayamba: todo listo para una nueva fecha del Torneo de Verano 2026

Este domingo 8 de febrero, los caminos de Guayamba - El Alto, en la provincia de Catamarca, serán el escenario de la 2ª fecha del Rally de Verano 2026, una competencia que reunirá a pilotos y equipos en un desafío marcado por la velocidad, la técnica y un entorno natural destacado.

La actividad oficial comenzará en horas de la mañana con la inscripción y la verificación administrativa y técnica, que se llevarán a cabo en el Circuito de Guayamba entre las 08:00 y las 11:00. A partir del mediodía, los vehículos saldrán a escena para dar inicio a la competencia.

La prueba se disputará de manera íntegra en el Circuito de Guayamba y contará con un total de cuatro Pruebas Especiales de 4,00 kilómetros cada una, lo que sumará 16,00 kilómetros cronometrados. A esto se agregarán 0,40 kilómetros de enlaces, completando un recorrido total de 16,40 kilómetros.

El cronograma prevé la largada de la primera Prueba Especial a las 11:40, mientras que la segunda se correrá a las 13:10. Por la tarde, la tercera manga está programada para las 14:30 y el cierre de la competencia será a las 16:00 con la cuarta y última Prueba Especial.

El Parque de Servicios estará emplazado en el propio Circuito de Guayamba, concentrando durante toda la jornada la actividad de los equipos y pilotos. Finalizada la última prueba especial, la competencia concluirá con el ingreso de los vehículos al parque cerrado.

Con un trazado compacto, técnico y exigente, el Rally de Guayamba se consolida como una de las fechas más atractivas del calendario estival, ofreciendo un espectáculo de alto nivel tanto para los protagonistas como para el público que se acerque a presenciar la competencia.