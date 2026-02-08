Tras la caída ante Corea del Sur, Argentina deberá jugar el repechaje para seguir en la elite de la Copa Davis

La derrota de Argentina ante Corea del Sur en la Copa Davis significó un duro golpe para el equipo nacional, que ahora quedó comprometido y deberá disputar los play-off para sostener su lugar en el Grupo Mundial. El traspié, inesperado por el contexto previo de la serie, obligó a replantear el panorama inmediato del seleccionado.

El cruce decisivo se jugará recién en septiembre y el rival todavía no está definido. Hasta entonces, el equipo conducido por Javier Frana tendrá varios meses por delante para analizar lo ocurrido, corregir errores y definir la mejor estrategia de cara a un compromiso que será determinante para continuar en la elite del tenis mundial.

La serie dejó sensaciones amargas y múltiples interrogantes. Argentina llegaba con expectativas, pese a no contar con sus principales figuras, frente a un conjunto asiático que en la previa aparecía como menos competitivo. Sin embargo, Corea del Sur se hizo fuerte en condición de local y concretó un resultado sorpresivo que terminó inclinando la balanza.

El impacto no fue solo deportivo. Quedar contra las cuerdas en una competencia históricamente esquiva como la Copa Davis también genera un efecto anímico importante. A partir de ahora se abre un período de reflexión y trabajo, en el que el cuerpo técnico deberá evaluar decisiones, ajustar piezas y planificar con mayor precisión un cruce que definirá el futuro inmediato del equipo.

La serie estuvo atravesada por una situación poco habitual: la ausencia de varios de los principales referentes del tenis argentino. Por distintos motivos, el equipo no contó con jugadores que suelen liderar este tipo de compromisos por ranking y experiencia, lo que condicionó la planificación y obligó a rearmar la formación en un contexto adverso.

Esa falta de nombres fuertes se sintió tanto dentro como fuera de la cancha. La Copa Davis suele apoyarse en las individualidades, y la ausencia de sus figuras dejó al equipo con menor respaldo en los momentos decisivos. Más allá del esfuerzo de quienes sí estuvieron, el escenario explica en parte la derrota y abre el debate sobre cómo gestionar estas ausencias de cara a instancias clave.

La historia reciente demuestra que Argentina ha sabido reponerse de golpes similares, aunque cada situación límite exige máxima concentración y compromiso. Septiembre aparece todavía lejano en el calendario, pero el desafío ya está planteado y la presión comenzó a sentirse desde ahora.