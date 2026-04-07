Boca ya vive la Libertadores: todo listo para el debut ante Universidad Católica

Boca Juniors ya comenzó a palpitar su regreso a la Copa Libertadores con una escena cargada de clima continental. El plantel arribó a Chile durante la tarde y, tras instalarse en la capital, se dirigió al hotel de concentración, donde una multitud de hinchas esperaba al equipo para brindarle una bienvenida marcada por la pasión y el entusiasmo.

La delegación encabezada por Claudio Úbeda llegó a su lugar de alojamiento pasadas las 19. Apenas descendieron del micro, los futbolistas y el cuerpo técnico se encontraron con un importante grupo de fanáticos apostados detrás de las vallas, en una muestra de acompañamiento que anticipa la magnitud del debut.

En ese contacto directo con el público, varios jugadores se acercaron para firmar autógrafos y sacarse fotos, alimentando el fervor de los simpatizantes que siguieron cada movimiento del equipo en la previa del estreno internacional.

La escena no solo reflejó el peso de Boca en el continente, sino también la expectativa que genera su vuelta al máximo certamen sudamericano después de dos ediciones en las que no pudo clasificar a la fase de grupos.

El debut, con 2 mil hinchas en las tribunas

El estreno del conjunto xeneize será este martes desde las 21.30, cuando visite a Universidad Católica en Chile por la primera fecha de la fase de grupos.

En las tribunas habrá 2 mil hinchas de Boca, que acompañarán al equipo de Úbeda en un partido que aparece como el primer gran desafío del semestre continental. La presencia de esa cantidad de simpatizantes le sumará un marco especial al encuentro y reforzará la sensación de localía emocional que suele generar el equipo argentino en cualquier escenario de Sudamérica.

Recuperados, pero preservados

Dentro de la nómina de concentrados aparecen dos nombres importantes: Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos, ambos ya recuperados de sus respectivas lesiones.

Sin embargo, el cuerpo técnico resolvió preservarlos, por lo que no estarán desde el arranque en el debut. La decisión apunta a administrar cargas y evitar riesgos en un calendario que tendrá una fuerte exigencia en la fase de grupos.

El probable once de Claudio Úbeda

Para el estreno en Chile, se prevé que Boca salga al campo con la siguiente formación:

Leandro Brey

Marcelo Weigandt

Lautaro Di Lollo

Ayrton Costa

Lautaro Blanco

Leandro Paredes

Santiago Ascacíbar

Milton Delgado

Tomás Aranda

Miguel Merentiel

Adam Bareiro

Se trata de una alineación que combina nombres de experiencia con futbolistas que buscarán afirmarse en una competencia donde cada punto adquiere valor estratégico desde el inicio.

El camino completo de Boca en la fase de grupos

El calendario del equipo de Úbeda en esta etapa inicial ya quedó definido y presenta una agenda intensa:

Fecha 1: vs. Universidad Católica, de visitante, martes 7 de abril a las 21.30

vs. Universidad Católica, de visitante, Fecha 2: vs. Barcelona SC, de local, martes 14 de abril a las 21.00

vs. Barcelona SC, de local, Fecha 3: vs. Cruzeiro, de visitante, martes 28 de abril a las 21.30

vs. Cruzeiro, de visitante, Fecha 4: vs. Barcelona SC, de visitante, martes 5 de mayo a las 21.00

vs. Barcelona SC, de visitante, Fecha 5: vs. Cruzeiro, de local, martes 19 de mayo a las 21.30

vs. Cruzeiro, de local, Fecha 6: vs. Universidad Católica, de local, jueves 28 de mayo a las 21.30

Con el plantel ya instalado en Chile, una multitud acompañando desde la llegada y el debut a pocas horas, Boca pone en marcha su nueva ilusión copera, en una fase de grupos que marcará su regreso pleno al gran escenario continental.