Parte médico oficial: Inter Miami confirmó la lesión de Lionel Messi

La preocupación se instaló rápidamente en el entorno de la Selección argentina y también en Inter Miami. Lionel Messi, emblema del conjunto nacional y principal referencia futbolística del equipo estadounidense, sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, según confirmó oficialmente el club luego de los estudios médicos realizados tras el encuentro ante Philadelphia Union por la MLS.

El diagnóstico fue comunicado en la tarde de este lunes, apenas horas después de que el rosarino generara inquietud al solicitar el cambio durante el triunfo de Inter Miami por 6-4. La escena no pasó inadvertida. Messi mostró señales de molestia física en la parte posterior de la pierna izquierda y debió abandonar el campo antes de la finalización del partido, una situación que inmediatamente encendió las alarmas tanto en el club estadounidense como en el cuerpo técnico de la Selección argentina.

Una molestia que generó preocupación inmediata

El episodio ocurrió en un momento especialmente sensible del calendario futbolístico. La proximidad del Mundial 2026 convirtió cualquier problema físico de Messi en un tema de máxima atención. La Selección argentina, que se prepara para defender el título conseguido en Qatar 2022, sigue de cerca cada novedad relacionada con el estado físico de su capitán.

La molestia apareció en la zona posterior de la pierna izquierda, específicamente vinculada al isquiotibial. Aunque en un primer momento existió incertidumbre sobre la gravedad del cuadro, el parte médico difundido por Inter Miami llevó cierto alivio al confirmar que no se detectó una lesión muscular de mayor gravedad.

De acuerdo con el comunicado del club, la situación responde a una sobrecarga asociada a fatiga muscular, un diagnóstico que, si bien obliga a mantener precauciones y controles permanentes, descarta inicialmente un escenario más complejo que pudiera comprometer la presencia del futbolista en la cita mundialista.

Inter Miami evitó establecer plazos concretos

Uno de los aspectos centrales del informe médico fue la ausencia de una fecha definida para el regreso de Messi a la actividad. Inter Miami explicó que los tiempos de recuperación dependerán directamente de su evolución clínica y funcional durante los próximos días.

Ese punto refleja la cautela con la que será tratado el capitán argentino en una etapa decisiva de la temporada y, sobre todo, en la antesala de un torneo de máxima exigencia como el Mundial 2026. El club evitó dar precisiones sobre una eventual reaparición, priorizando la observación diaria de la respuesta física del jugador.

Entre los principales datos informados se destacan:

Sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

en el isquiotibial izquierdo. La molestia se produjo durante el partido ante Philadelphia Union.

Messi pidió el cambio antes del final del encuentro.

Inter Miami no estableció plazos concretos de recuperación.

El regreso dependerá de la evolución clínica y funcional del futbolista.

No se informó una lesión muscular de mayor gravedad.

La Selección argentina sigue de cerca su evolución

En paralelo al seguimiento médico realizado por Inter Miami, la Selección argentina monitorea permanentemente la situación del capitán. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni comenzó a diagramar la preparación final de cara al debut mundialista frente a Argelia y mantiene expectativa respecto a la recuperación del futbolista rosarino.

La noticia generó preocupación inmediata porque Messi representa no solo el liderazgo futbolístico del equipo campeón del mundo, sino también el eje emocional y estratégico de una selección que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Dentro del entorno argentino, el primer parte médico fue interpretado con moderado optimismo. La ausencia de una lesión estructural de gravedad aparece como un dato tranquilizador, aunque la evolución física del jugador continuará bajo observación permanente en las próximas jornadas.

Estados Unidos, escenario de la preparación final

La Selección argentina espera contar con Messi en la concentración que realizará en Estados Unidos, donde el plantel afrontará la última etapa de preparación antes del inicio del Mundial 2026. Allí, el cuerpo técnico definirá aspectos tácticos y físicos fundamentales para el estreno ante Argelia.

El contexto convierte cada entrenamiento y cada evaluación médica en una instancia determinante. Por eso, la prioridad estará puesta en administrar las cargas físicas del capitán argentino y evaluar día a día su respuesta muscular.

La situación también impacta directamente en Inter Miami, que depende de Messi como principal figura deportiva y referente competitivo en la MLS. El partido frente a Philadelphia Union, más allá del triunfo por 6-4, quedó marcado por la salida anticipada del rosarino y por la incertidumbre que se abrió inmediatamente después.

Mientras tanto, la expectativa permanece centrada en la evolución de Messi durante los próximos días. El alivio parcial que generó el diagnóstico inicial no elimina la atención sobre su estado físico en la previa del Mundial 2026, un torneo en el que la Selección argentina buscará nuevamente sostenerse en el liderazgo y la influencia futbolística de su capitán.