La drástica decisión que un jugador de River tras perder la final ante Belgrano

El fútbol de alta competencia actual no solo se juega dentro de los límites del campo de juego, sino que se extiende, muchas veces con consecuencias implacables, hacia el territorio de las plataformas digitales. El defensor de River Plate, Lautaro Rivero, se convirtió en el epicentro de esta dualidad tras tomar la drástica determinación de desactivar su cuenta de Instagram. La drástica medida del futbolista se desencadenó de manera directa tras cometer un penal clave durante el desarrollo de la final del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba, un hecho que desató una oleada de severas críticas e insultos por parte de numerosos hinchas en el ecosistema de las redes sociales.

Ante el incremento exponencial de los cuestionamientos, los reproches y la multiplicación de mensajes netamente ofensivos que se suscitaron inmediatamente después de la derrota sufrida por el elenco de Núñez, el joven zaguero optó por blindarse de forma virtual. De este modo, procedió al cierre definitivo de su perfil identificado bajo el usuario @lautarorivero_03, una acción que dejó repentinamente sin ningún tipo de acceso a sus publicaciones a una comunidad que alcanzaba casi los 330 mil seguidores. Este escenario de vulnerabilidad digital reabrió un profundo debate sobre la exposición de los deportistas, convocando la mirada analítica de figuras consagradas de la institución. En este complejo contexto, Leonardo Astrada, reconocido exjugador y exentrenador del conjunto millonario, no dudó en intervenir públicamente para fijar una postura firme y categórica sobre la realidad que atraviesan los profesionales frente a las pantallas.

El análisis de los referentes y la naturaleza del hostigamiento en redes

La discusión cobró visibilidad nacional durante la última emisión del programa televisivo F90 de ESPN. En dicho espacio de debate, Astrada fue consultado de forma directa sobre la conveniencia de que los futbolistas interactúen activamente en las plataformas de comunicación actuales: "¿Los jugadores no deberían tener redes?", indagaron los periodistas del ciclo. La respuesta del histórico volante central e ídolo de la banda roja fue contundente y carente de matices: "No, porque son muy crueles. Te tenés que ir de ahí", sentenció sin rodeos.

A través de su descargo, Astrada profundizó detalladamente sobre la marcada contradicción que caracteriza el comportamiento de los aficionados, diferenciando la valentía del anonimato virtual frente al contacto cara a cara en la vida cotidiana:

"Se animan a decirte cosas que personalmente no te las dicen. Te piden fotos, abrazos".

Posteriormente, el eje de la conversación sumó la intervención de Oscar Ruggeri, habitual panelista del mencionado programa, orientándose hacia un análisis pormenorizado sobre los costos y los supuestos beneficios que conlleva la administración de perfiles sociales en el fútbol moderno. Al evaluar este fenómeno, Astrada trazó una línea divisoria clara respecto al temperamento del defensor afectado: "Hay gente dentro del ambiente futbolístico que le gusta, que vive de eso. Yo a Rivero no lo veo con ese perfil de estar publicando cosas", concluyó con seguridad el exdirector técnico.

La cronología de una tarde fatídica en el estadio Mario Alberto Kempes

La caída en el encuentro decisivo que consagró al cuadro cordobés no se explicó a través de un hecho aislado, sino a partir de jugadas puntuales que pusieron a la última línea de River Plate bajo la lupa. En el partido disputado en el césped del estadio Mario Alberto Kempes, las acciones cruciales que determinaron el rumbo del marcador se desarrollaron bajo las siguientes instancias técnicas y reglamentarias:

La intervención del VAR y la sanción arbitral: El árbitro principal del cotejo, Yael Falcón Pérez, contando con el aval y la confirmación desde la cabina del VAR, procedió a sancionar una falta por mano en el área ejecutada por el defensor Lautaro Rivero.

La conversión del rival: El tiro penal fue ejecutado con precisión y convertido en gol por el delantero Nicolás "Uvita" Fernández. Dicha anotación modificó de forma sustancial e irreversible el desarrollo dinámico del encuentro futbolístico.

La falla de coordinación en el gol del título: Más allá de la pena máxima otorgada, al zaguero central se le recriminó con dureza una posterior falla de coordinación con Lucas Martínez Quarta en la acción del gol definitivo que le otorgó el título de campeón al "Pirata" cordobés.

La resolución de la jugada decisiva: Tras producirse el empate transitorio, el conjunto de Belgrano supo aprovechar con total lucidez su momento anímico en el partido. El experimentado volante Franco Vázquez envió un centro directo hacia el sector defendido por River; la pelota quedó flotando a la deriva en el corazón del área chica y, tras una evidente desatención defensiva entre Martínez Quarta y Rivero, nuevamente "Uvita" Fernández capturó el balón para anotar de zurda el gol que dio vuelta definitivamente el marcador, asegurando de esa manera el campeonato para su equipo.

Los antecedentes inmediatos y un marcado contraste de rendimientos

La fuerte reacción de la parcialidad millonaria no se fundamentó únicamente en lo acontecido en Córdoba, sino que arrastraba el peso de un antecedente sumamente fresco y de idénticas características. Los señalamientos hacia el rendimiento de Rivero se reactivaron con vehemencia debido a una falla muy similar cometida en el compromiso de mayor rivalidad del fútbol argentino. El defensor ya había quedado severamente expuesto durante el Superclásico disputado el pasado 19 de abril. En aquella oportunidad, una nueva mano suya al intentar bloquear un potente remate de Miguel Merentiel terminó derivando en la sanción de un penal que significó, a la postre, el gol del 1 a 0 de Boca Juniors ante River.

A raíz de estos sucesos, el zaguero venía acumulando cuestionamientos continuos en torno a su nivel futbolístico actual, el cual se percibe notablemente lejos del rendimiento sobresaliente que supo exhibir durante la temporada 2025. En aquel período, el nivel de Rivero se encontraba en franco ascenso:

Se destacó con creces durante su período de cesión a préstamo en Central Córdoba.

Consiguió, gracias a sus buenas actuaciones, un regreso consolidado al club dueño de su pase, River Plate.

Alcanzó la trascendental consideración internacional al ser citado por Lionel Scaloni para integrar la Selección Argentina Mayor en los partidos amistosos frente a los combinados de Venezuela y Puerto Rico.

El futuro del futbolista: Entre una cláusula histórica y el mercado europeo

La realidad contractual y económica del jugador contrasta fuertemente con el presente adverso que le toca atravesar en el plano anímico y deportivo. Lautaro Rivero posee un vínculo formal de contrato con River Plate que se extiende hasta el año 2029. Asimismo, la institución blindó su ficha con una imponente cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros.

A pesar de este blindaje financiero, la coyuntura deportiva parece acelerar los tiempos de una posible transferencia. En la actualidad, el zaguero aparece con serias chances de salir de la institución en el próximo mercado de pases que iniciará formalmente en tan solo unos días, existiendo ya un manifiesto interés por parte de equipos de Europa en contar con sus servicios.