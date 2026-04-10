"Bochorno": la lapidaria crítica a la Selección argentina por los amistosos

La preparación final de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026 sumó dos nuevos compromisos, pero el anuncio no tardó en abrir una nueva polémica internacional.

Este jueves quedó confirmado que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará sus dos últimos amistosos antes de la Copa del Mundo frente a Honduras e Islandia, ambos en Estados Unidos. El primero será el sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas, mientras que el segundo se jugará el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Sin embargo, la confirmación provocó una lapidaria respuesta desde España, donde persiste el malestar por la cancelación de la Finalissima que debía enfrentar a Argentina con la selección ibérica. El diario AS publicó una columna firmada por el periodista Eduardo Burgos Rodríguez bajo un título elocuente: "Bochorno de Argentina antes del Mundial". Allí, el autor sostuvo que la campeona del mundo "defenderá su corona sin enfrentar a una selección a su altura".

La crítica: "un ciclo con muchas sombras"

La columna española profundizó los cuestionamientos no sólo sobre estos dos amistosos, sino sobre el recorrido completo de preparación posterior a Qatar.Según el artículo, la AFA "pone punto final a una preparación que ha dejado mucho que desear", al remarcar que a cuatro años del Mundial de Qatar no enfrentó selecciones fuertes.

El texto fue aún más severo al describir este período como "un ciclo con muchas sombras", marcado especialmente por:

La cancelación de la Finalissima

La falta de rivales de peso

Las críticas sobre la organización de los amistosos

Las investigaciones por corrupción mencionadas en la columna

La decisión de cerrar la preparación con Honduras e Islandia

La publicación española subraya que ambos seleccionados están lejos de representar una exigencia máxima, reforzando la idea de una preparación discutible antes de defender el título mundial.

La Finalissima frustrada y el choque con España

Detrás de la reacción europea aparece una herida todavía abierta: la Finalissima entre Argentina y España, que finalmente nunca se disputó.

El partido estaba previsto para el 27 de marzo en Qatar, pero fue suspendido debido a los conflictos en Medio Oriente. Luego se abrió una puja entre la UEFA y la AFA por la sede, sin que las asociaciones lograran un acuerdo definitivo, lo que terminó por sellar la cancelación. Desde la Real Federación Española de Fútbol remarcaron su postura a través de un comunicado: "España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones".

La respuesta desde Argentina llegó a través de Claudio Tapia, quien utilizó su cuenta de X para dejar una frase con fuerte tono político y deportivo: "Somos campeones del mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios".

Ese contrapunto terminó alimentando la tensión que ahora vuelve a escena con los amistosos anunciados.

Los antecedentes inmediatos de la Albiceleste

Antes de la confirmación de estos dos últimos ensayos, la selección argentina venía de disputar otra ventana internacional.

Durante la fecha FIFA más reciente, la Albiceleste derrotó a:

Mauritania: 2-1

Zambia: 5-0

En paralelo, España superó a Serbia por 3-0 y luego igualó 0-0 ante Egipto, resultados que también fueron utilizados en el debate mediático sobre la jerarquía de los rivales elegidos por cada selección.

La hoja de ruta hacia el Mundial 2026

Con Honduras e Islandia como últimas pruebas, el equipo argentino ya tiene definido su calendario inmediato hacia la defensa de la corona.

Amistosos previos:

Sábado 6 de junio de 2026: Argentina vs. Honduras — Kyle Field, Texas

Argentina vs. Honduras — Martes 9 de junio de 2026: Argentina vs. Islandia — Jordan-Hare Stadium, Alabama

Fase de grupos del Mundial 2026:

Martes 16 de junio, 22:00: Argentina vs. Argelia — Estadio Kansas City

Argentina vs. Argelia — Lunes 22 de junio, 14:00: Argentina vs. Austria — Estadio Dallas

Argentina vs. Austria — Sábado 27 de junio, 23:00: Jordania vs. Argentina — Estadio Dallas

Una preparación bajo la lupa

La elección de rivales volvió a instalar un debate clásico en la previa de las grandes competencias: la calidad de los amistosos como termómetro real del nivel competitivo.

Mientras desde España la decisión fue catalogada como un "bochorno", desde la AFA la confirmación de los encuentros marca el cierre formal de la puesta a punto para el Mundial.

Así, la Selección Argentina llegará a la defensa de su título con una preparación que, más allá de los resultados, ya quedó envuelta en cuestionamientos internacionales, viejas tensiones con España y la polémica irresuelta por la Finalissima cancelada.