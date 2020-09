Burgos, se refirió al pedido de nulidad de Russo: Se habla de un favoritismo político y eso no es cierto

El director de Inspección de Personaría Jurídica, Alexis Burgos, se refirió a la situación y le contestó al abogado José Furque que apuntó contra la entidad sobre favoritismo político en la determinación de la restitución de Russo.

«Tomé conocimiento del planteo que hizo el doctor Furque en representación de un grupo de hinchas de Villa Cubas. Lo hice por los medios», comenzó diciendo

Sobre los dichos de Furque: «Me puedo limitar a responder sobre los dichos del señor Furque. El y su grupo de representados entienden que la Resolución del organismo sobre la restitución carece de fundamentos pero es totalmente desacertado. Lo que carece de fundamentos son los dichos de Furque porque sobre la restitución es una cuestión de pleno derecho«.

Explicó más sobre la restitución: «Se basa en dos cuestiones fundamentales. Primero, nos basamos en el estatuto de la institución en cuestión, a Russo le aplicaron una sanción de seis meses en mayo del 2018 y de acuerdo con el estatuto la sanción ya estaba extinta. En segundo termino, existe en el expediente una Resolución de ese año de Personaría Jurídica en el cual le daban a la Comisión un plazo de 30 días para llamar a Asamblea Extraordinaria y tratar la suspensión, cosa que lo incumplieron».

«Lamentablemente, le parezca simpático o no al señor Furque y yo particularmente lo menciono a él porque me molestó algo que mencionó en la nota periodística cuando dice que hay favoritismo político poniendo un manto de duda sobre mi trabajo y no se lo voy a permitir. Yo me considero una persona que trabaja dentro del derecho dentro del organismo que me toca. Siempre nos basamos en los estatutos de los clubes y yo no tengo la autoridad de pasar por encima del estatuto de Villa Cubas y si el estatuto establece una sanción máxima de seis meses, se cumplió y el señor Russo tiene derecho a pedir la restitución».

Los que plantean además el grupo de hinchas es que Russo ya tenía el mandato vencido y que lo mismo lo restituyeron: «Hay un error de concepto, entiendo que el señor Furque al no ser un experto en esta materia puede haber incurrido en el mismo error. Si bien el estatuto del señor Russo con el señor Leguizamón y el resto de la Comisión tenían mandato hasta marzo de este año. Desde ahí, tendrán un año más con Comisión vigente y ese es un pequeño gran detalle que se torna fundamental al cuestionar que si se venció o no el mandato».

Aclaró un poco más: «El mandato se puede haber vencido en marzo del 2020. Le preguntaría por qué Russo no convocó a elecciones, pero no estaba, me gustaría preguntarle a Leguizamón por qué no convocaron antes de marzo. El mandato de acuerdo al estatuto se vencía en marzo del 2020, pero una vez que se vence el mandato tiene un año de Comisión vigente por el termino de un año y a partir de ahí el club ingresa en una situación de irregularidad plena ante el organismo».

Sobre la acusación sobre un supuesto favoritismo político: «A mi me da lo mismo si el presidente de Villa Cubas es Russo o el profesor Leguizamón o en un futuro sea Galán o Navarro. Lo único que nosotros estamos tratando de hacer es cumplir con el estatuto donde gracias a eso sigue vigente toda la Comisión Directiva no tan solo Russo».

«Dijeron que Russo fue restituido para que encabece una Comisión normalizadora y no es cierto porque en la Resolución lo hacemos efectivo a él como presidente del club y a Leguizamón como vicepresidente. No fue vuelto al cargo para que esté en una Comisión normalizadora porque desde el organismo no sacamos nada de eso», siguió.

Prosiguió: «El presidente natural de la institución es Russo y su función principal no es convocar la Asamblea sino es llevar adelante los destinos del club para cumplir con el objeto social sino parece que Villa Cubas solo pasa por una Asamblea y hay otras cuestiones», concretó.

Lo que va a pasar con el pedido de nulidad a la Resolución: «Mi posición sigue siendo la misma desde el primer día. El señor Russo me explicó la situación, lo escuché y le dije que haga el planteo por las vías correspondientes. En el caso del señor Furque y el grupo de socios también tienen el derecho de hacer una presentación y va a tener el mismo camino legal y se emitirá una Resolución pero si se manejan con los fundamentos que él habla en la nota va a ser muy fácil de desestimar».