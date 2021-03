Campeonato municipal de MTB

El circuito de Las Juntas, donde se desarrollará el evento, cuenta con una extensión de 8 kilómetros, dividiéndose su trazado en calles y senderos. El punto de inscripción y de largada será el Club de Las Juntas, la competencia está prevista para el mediodía del domingo.

Cabe acotar que al ganador de cada categoría se entregará $8.000, al segundo $5.000, al tercero $3.000 y al cuarto $2.000, en total el campeonato repartirá más de $120.000 en premios. Onésimo Moreno, quien está al frente de la organización, indicó que en el evento se va a tener en cuenta todas las medidas sanitarias. “Es un campeonato que lo estamos planificando en este aspecto, manteniendo el distanciamiento, el uso de barbijo el cual va a ser uno de los requisitos dentro de la competencia; tenemos competidores de Aimogasta, Santa María, Andalgalá, Saujil, ellos participaran manteniendo las normas de sanidad”, expresó.

Los interesados en competir podrán realizar una pre inscripción. ”Cargamos la página para que hagan una preinscripción para darle el número de chapa, ese número lo van a canjear antes de la competencia por el vinilo en chapa para que ellos lo puedan colocar en su bicicleta, todos van a tener un número”. En cuanto al pago de la inscripción, “lo van a poder hacer el día de la competencia o por mercado pago o trasferencia, la inscripción va a valer para las 3 fechas $1800 o se lo puede pagar en 2 o 3 partes, si lo pagan en 2 partes van a tener un descuento de 10%, nosotros lo que queremos es comprometerlos durante las 3 fechas a los competidores y así también garantizarles la competencia con los premios, ellos por fecha van a tener a una puntuación y una medalla del primer al tercer puesto por fecha, hay puntaje y en la tercera fecha se va a estar entregando el cheque a modo ilustrativo y el efectivo en mano”.

El campeonato de rural bike se va a realizar dentro de la jurisdicción de Pozo de Piedra, departamento Belén, con un paréntesis de 15 días entre una fecha y otra “siempre y cuando no tratemos de coincidir con ninguna otra competencia, para que no interfiera para los que están participando del campeonato, en cuanto a los que se sumen a las otras fechas no van a estar participando por puntos, simplemente van a participar por la fecha, el puntaje tendrán los que vienen compitiendo en el campeonato para no entorpecer a los que vayan punteros” informó Moreno.