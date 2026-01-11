Manu La Serna debutará en Buenos Aires en el Challenger 50 del Tenis Club Argentino

El tenista catamarqueño Manu La Serna hará su debut esta semana —entre lunes y martes— en el Challenger 50 del Tenis Club Argentino, que se disputa en la Ciudad de Buenos Aires y otorga premios y puntos para el ranking mundial de la ATP.

La Serna, de 21 años y ubicado en el puesto 453 del escalafón internacional, enfrentará en primera ronda al porteño Juan Bautista Torres, actual 363 ATP y antiguo compañero de equipo del jugador capitalino, en un cruce que promete paridad y alto nivel.

Este torneo marcará el inicio de una serie de nueve eventos internacionales en los que el catamarqueño tiene asegurada su participación, tras cerrar la temporada 2025 cerca del puesto 400 del ranking. Luego de su paso por Buenos Aires, La Serna continuará su gira por Brasil, Chile, Paraguay y México, compitiendo en certámenes de gran jerarquía.

Se trata de torneos que cuentan con la presencia de jugadores ubicados entre los 100 mejores del mundo, lo que eleva la exigencia y convierte a cada presentación en una oportunidad clave para sumar puntos y consolidarse en el circuito profesional.

Antes de su debut, el tenista expresó su agradecimiento a quienes lo acompañan y le envían mensajes a diario, y se mostró confiado en poder aprovechar la oportunidad que se le presenta en esta etapa decisiva de su carrera.