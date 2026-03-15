Cancelaron la Finalissima entre Argentina y España: la UEFA habla de "gran decepción"

La esperada Finalissima entre Argentina y España finalmente fue cancelada, poniendo fin a semanas de negociaciones entre las autoridades del fútbol europeo y sudamericano. La decisión se tomó luego de una serie de tironeos por la sede del encuentro, que inicialmente estaba previsto para disputarse en Qatar, pero que debió replantearse debido a las condiciones de seguridad en la región.

El anuncio fue realizado por la UEFA, organismo que regula el fútbol europeo, que confirmó que el partido no se disputará durante la fecha FIFA de marzo, prevista entre el 25 y el 31 de ese mes. El encuentro debía enfrentar a los campeones de los dos torneos continentales más importantes: España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL.

La imposibilidad de garantizar la seguridad en Qatar, escenario original del partido, estuvo vinculada a los bombardeos en el contexto de la guerra en Medio Oriente, lo que obligó a buscar una sede alternativa. Sin embargo, las negociaciones para reubicar el encuentro no lograron prosperar.

El comunicado oficial de la UEFA

En un comunicado difundido oficialmente, la UEFA confirmó la cancelación del partido y explicó los motivos que llevaron a esta decisión. Según el organismo, tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Qatar, se determinó que no sería posible disputar el encuentro el 27 de marzo, como estaba previsto.

Entre los principales puntos del comunicado se destacan:

La imposibilidad de jugar en Qatar debido a la situación política en la región.

La falta de acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa.

La dificultad de reubicar un evento de tal magnitud con poco tiempo de anticipación.

La UEFA calificó el desenlace como "una gran decepción", ya que las circunstancias impidieron que ambos equipos compitieran por un trofeo considerado prestigioso dentro del calendario internacional.

Qatar, la sede que no pudo ser

El plan original contemplaba disputar el partido en Qatar el 27 de marzo. Sin embargo, el escenario cambió cuando la seguridad dejó de estar garantizada tras los bombardeos vinculados a la guerra en Medio Oriente. En su comunicado, la UEFA destacó que Qatar ha demostrado en reiteradas ocasiones su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel, subrayando la calidad de sus instalaciones y su experiencia en este tipo de competencias.

Además, el organismo expresó su gratitud al comité organizador de Qatar. Además reconoció a las autoridades del país por los esfuerzos realizados para albergar el encuentro y el deseo de que la paz vuelva pronto a la región.

Las alternativas que se propusieron

Ante la imposibilidad de jugar en Qatar, la UEFA exploró diversas alternativas para intentar mantener en pie la Finalissima. Sin embargo, ninguna de las propuestas logró reunir el consenso necesario. Las opciones analizadas incluyeron diferentes escenarios y formatos:

Primera alternativa

Disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Mantener la fecha original del 27 de marzo.

Establecer un reparto del 50 % de los aficionados para cada equipo.

Según la UEFA, esta opción ofrecía un escenario de talla mundial acorde a la importancia del evento, pero Argentina rechazó la propuesta.

Segunda alternativa

Jugar la Finalissima a doble partido.

El primero en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo.

El segundo en Buenos Aires, en una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028.

Mantener nuevamente una distribución de público al 50 % en Madrid.

Esta alternativa también fue rechazada.

Tercera alternativa

Buscar una sede neutral en Europa.

Disputar el encuentro el 27 de marzo, como estaba programado originalmente y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo.

La UEFA informó que esta propuesta también fue rechazada.

La contrapropuesta argentina

Durante las negociaciones, Argentina presentó una contrapropuesta que consistía en disputar el partido después del Mundial.

No obstante, esta posibilidad quedó descartada debido a que España no dispone de fechas disponibles en su calendario. Posteriormente, y en contraposición al plan original, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar únicamente el 31 de marzo, una fecha que finalmente fue considerada inviable.

El final de las negociaciones

Ante la falta de coincidencias en las alternativas planteadas, la UEFA confirmó que la edición de la Finalissima fue cancelada, una decisión que el organismo aseguró haber tomado **"muy a pesar" de su voluntad de mantener el encuentro.

El organismo europeo subrayó que había una firme determinación de salvar este importante partido, aunque reconoció que reubicar un evento de tal magnitud con tan poca anticipación implicaba dificultades comprensibles.

Un trofeo creado para unir a Europa y Sudamérica

La Finalissima forma parte de la colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, un proyecto destinado a reunir en un mismo partido a los campeones de Europa y Sudamérica. El torneo se concibe como una celebración del fútbol internacional al más alto nivel, enfrentando a los ganadores de la Eurocopa y la Copa América.

La edición inaugural se disputó en 2022, cuando Argentina, actual campeona del mundo, venció 3 a 0 a Italia en el estadio de Wembley, en Londres.

Agradecimientos y cierre del proceso

En el tramo final del comunicado, la UEFA expresó su agradecimiento a las instituciones que colaboraron en el intento de organizar el encuentro, pese a que finalmente no se concretó.

Entre los reconocimientos se incluyeron:

El comité organizador y las autoridades de Qatar.

El Real Madrid CF, por su disposición a ofrecer el Santiago Bernabéu con un plazo de organización extremadamente corto.

La Federación Española de Fútbol, por su flexibilidad para adaptarse a las distintas opciones que se plantearon durante el proceso.

Con la cancelación confirmada, la Finalissima entre Argentina y España no se disputará, dejando inconcluso un duelo que prometía reunir a dos campeones continentales en uno de los eventos más esperados del calendario internacional.