Carlos Gallo donó las estadísticas del fútbol capitalino al Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca

El periodista y escritor Carlos Gallo, entregó las estadísticas de la Liga Catamarqueña de Fútbol al Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca.

La entrega se la realizó al presidente del círculo Fernando Zamiruk, que muy agradablemente aceptó el obsequió para que todos los periodistas deportivos de la provincia de Catamarca, pueda usarlo en sus diferentes medios.

“La verdad que es un orgullo para los colegas que realizamos la labor de trabajar en el deporte y sobre el fútbol capitalino tener los datos de hace más de 100 años”. Señaló Fernando Zamiruk.

Además, agregó el presidente del círculo que “vamos a trabajar con los socios para que continuara con la actualización de los datos, y valorar el trabajo que realizó el colega Carlos Gallo, y así poder seguir con su trabajo de más de 30 años”.

Por su parte, el periodista Carlos Gallo señaló que “los periodistas deportivos siempre buscan estos datos de la Liga Catamarca y sobre el fútbol catamarqueño, y le brindo estos datos así lo utilicen”.

“Son estadísticas que comienzan con el inicio de la Liga en el año 1916, así que son más de 100 años, y son todos los partidos jugados en la Liga Catamarqueña, en la cual son más de 9000 partidos de la Primera A y más de 4000 encuentros de la Primera B, más los torneos de AFA, además, sumamos partidos del Torneo Provincial. Ese trabajo es que vine haciendo durante varios años”, fueron las palabras de Gallo.

También comentó que “no he dedicado a las demás ligas, como la chacarera o del interior, a pesar que la chacarera tiene su libro sobre estadísticas que la realizo Pedro Marcelino Garzon, un dirigente de varios años de las chacras. Hay otros casos como las Ligas de Belén o Andalgalá que están trabajando, y sabemos que es un trabajo de hormiga en buscar en cada clubes”.

“Los que me conocen saben que no me dedico al periodismo deportivo, pero saben que soy un apasionado de las estadísticas y para mí es un gusto que puedan usarlos los colegas deportivos”, dijo el periodista.

Por último agregó que “comencé a los 16 años en buscar datos en los archivos, luego me fui a Córdoba a estudiar, luego me case y todo el tiempo me decía que iba a ser mi último año y lo mismo seguí, y son más de 30 años trabajando en las estadísticas del fútbol capitalino. Los datos los saque de los diarios locales como La Unión, Clarín y de colegas nacionales que me brindaron hasta los equipos de la selección catamarqueña”, sentenció el periodista Carlos Gallo.