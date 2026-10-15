Catamarca logró el tercer puesto por equipos y clasificó al Panamericano de Pádel

El pádel de Catamarca consiguió un importante resultado en el ámbito nacional con la participación de su delegación en el Torneo Argentino de Seniors, disputado en la provincia de Córdoba entre el 9 y el 12 de octubre. La representación provincial alcanzó el tercer puesto por equipos, una actuación que reflejó el esfuerzo y el compromiso de los jugadores que compitieron en nombre de Catamarca.

El resultado colectivo se convirtió en uno de los principales logros de la participación catamarqueña en el certamen. A la ubicación en el podio se sumó la destacada actuación de tres parejas que consiguieron llegar a las finales de sus respectivas categorías y asegurar su clasificación al próximo Torneo Panamericano, que se desarrollará en Asunción, Paraguay.

La competencia reunió a representantes de distintas categorías de seniors y permitió que los deportistas catamarqueños demostraran su nivel deportivo en un torneo de alcance nacional. En ese contexto, la delegación provincial logró sostener una actuación que le permitió finalizar entre los equipos destacados y, al mismo tiempo, obtener plazas para la siguiente instancia internacional.

La Asociación Catamarqueña de Pádel (AS.CA.PA) expresó su reconocimiento a todos los jugadores que participaron del torneo, tanto por el resultado obtenido como por la representación de la provincia durante la competencia.

El esfuerzo colectivo detrás del tercer puesto

Desde AS.CA.PA destacaron que el tercer puesto por equipos es el resultado del esfuerzo, la dedicación, el compromiso y el trabajo de cada uno de los integrantes de la delegación. La entidad puso el acento en la importancia de la actuación conjunta y en el desempeño de los jugadores que defendieron los colores de Catamarca durante las jornadas disputadas en Córdoba.

En su mensaje de felicitación, la Asociación valoró el nivel deportivo demostrado por los representantes provinciales y la manera en que llevaron adelante su participación en el Torneo Argentino de Seniors. El reconocimiento alcanzó a todos los integrantes del equipo, en una competencia en la que el resultado general fue acompañado por actuaciones individuales y por parejas que permitieron alcanzar instancias decisivas.

La entidad subrayó la satisfacción por haber conseguido un lugar en el podio nacional y por el significado que tiene este resultado para el pádel catamarqueño. La posición alcanzada constituye un logro colectivo que AS.CA.PA atribuyó al trabajo y a la entrega de los deportistas que formaron parte de la delegación.

La Asociación felicitó a los jugadores por el importante desempeño y por dejar a Catamarca en lo más alto del pádel nacional, al tiempo que destacó el compromiso asumido por cada uno durante el certamen.

Tres parejas finalistas y un nuevo desafío internacional

Además del tercer puesto por equipos, uno de los aspectos más destacados de la participación provincial fue la clasificación de tres parejas al Torneo Panamericano. Los binomios alcanzaron las finales de sus respectivas categorías en Córdoba y obtuvieron el pase para competir en la próxima cita internacional, prevista en Asunción, Paraguay.

AS.CA.PA dedicó un reconocimiento especial a estos jugadores, que tendrán la oportunidad de representar a Catamarca y a Argentina en el certamen continental.

Las parejas finalistas que consiguieron la clasificación son:

Ladies 50A: Mónica Cabrera y Cecilia Martín.

Ladies 50B: Liliana Micossi y Marcela Moreno.

Caballeros 35C: Matías Espoz y Mario Iván Carreño.

Los tres binomios se destacaron al alcanzar la instancia final de sus respectivas categorías en el Torneo Argentino de Seniors. Ese desempeño les permitió asegurar su participación en el próximo Panamericano, donde volverán a competir con la responsabilidad de representar tanto a la provincia como al país.

La clasificación constituye otro de los resultados relevantes obtenidos por la delegación catamarqueña en Córdoba. A la conquista colectiva del tercer puesto se sumó el logro de estas parejas, que prolongarán su participación competitiva en una instancia internacional.

Desde la Asociación remarcaron especialmente la importancia de este resultado y extendieron sus felicitaciones a los jugadores que consiguieron el pase al torneo que tendrá lugar en Paraguay.

De Córdoba a Asunción

El Torneo Panamericano de Pádel que se disputará en Asunción aparece como el próximo compromiso para las tres parejas catamarqueñas clasificadas. Mónica Cabrera y Cecilia Martín competirán en Ladies 50A; Liliana Micossi y Marcela Moreno lo harán en Ladies 50B; mientras que Matías Espoz y Mario Iván Carreño representarán a la provincia en Caballeros 35C.

La clasificación se produjo después de que los tres binomios alcanzaran las finales de sus categorías durante el torneo desarrollado en Córdoba del 9 al 12 de octubre.

De esta manera, la participación catamarqueña tendrá continuidad en el calendario internacional, con deportistas que representarán a Catamarca y a Argentina en Asunción. El resultado también amplía el balance positivo de la delegación, que regresó de la competencia nacional con un tercer puesto por equipos y tres parejas clasificadas para el siguiente desafío.

La Asociación Catamarqueña de Pádel celebró tanto el desempeño general como los resultados particulares de los finalistas, y destacó la entrega y el compromiso de cada jugador que formó parte de la representación provincial.