Conmoción en Catamarca por la muerte de un joven soldado

Las últimas horas han estado marcadas por un profundo desconsuelo en el interior de la provincia tras confirmarse el deceso de Nahuel Argañaraz. El joven, de 22 años de edad, se desempeñaba como soldado voluntario del Ejército Argentino, prestando servicios de manera activa en la guarnición militar apostada en la provincia de Córdoba.

Argañaraz era oriundo de la localidad de Lavalle, en el departamento Santa Rosa.

El fatídico desenlace se registró durante el fin de semana pasado, cuando el joven uniformado protagonizó un siniestro vial en la vecina provincia de Córdoba. Las graves consecuencias de dicho accidente terminaron derivando en su deceso, truncando de manera abrupta una vida dedicada al servicio militar y a los proyectos personales propios de su juventud.

Ante este doloroso panorama, los protocolos institucionales y el acompañamiento familiar permitieron que, en la jornada de hoy, los restos mortales del soldado Argañaraz arribaran finalmente a su pueblo natal. Su llegada movilizó a toda la comunidad, generando muestras de pesar genuinas y profundas por parte de sus familiares, amigos y vecinos, quienes se congregaron para ofrecer despedir al joven.