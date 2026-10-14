Violencia en el fútbol de Catamarca: el Co.Pro.S.E.D. avanza hacia la aplicación de sanciones

El Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte (Co.Pro.S.E.D.), perteneciente a la Secretaría de Seguridad, intervendrá con sanciones ante los hechos ocurridos durante un partido de fútbol disputado en la ciudad de Belén, entre los equipos de San Luis de Belén y Villa Cubas. Los incidentes registrados durante el encuentro motivaron la intervención del organismo, que trabaja en la identificación de responsabilidades y en la determinación de las medidas correspondientes.

Ante las versiones que circularon sobre lo sucedido, el Consejo realizó una aclaración vinculada con la situación de los ciudadanos involucrados en los disturbios. Según precisó, las personas que participaron en los incidentes no contaban con el derecho de admisión aplicado al momento en que se produjeron los hechos.

Esta precisión constituye uno de los aspectos centrales de la comunicación oficial, ya que permite delimitar la situación de los involucrados respecto de esa medida. Al mismo tiempo, el organismo señaló que la intervención no se limita a las aclaraciones realizadas tras las versiones registradas, sino que comprende el análisis de los hechos y la aplicación de las sanciones que correspondan.

Tribuna Segura: el operativo se desarrolló con normalidad

Otro de los puntos destacados por el Co.Pro.S.E.D. se refiere al funcionamiento del operativo de seguridad implementado durante el encuentro deportivo. El organismo aclaró que el operativo "Tribuna Segura" fue realizado y ejecutado con total normalidad durante todo el transcurso del evento, de acuerdo con los protocolos vigentes.

La referencia al desarrollo del procedimiento busca precisar las condiciones en las que se llevó adelante la seguridad del partido. De acuerdo con lo informado, el operativo se cumplió conforme a las disposiciones establecidas, sin que se reportaran irregularidades en su ejecución dentro de la aclaración difundida por el Consejo.

En este contexto, la comunicación oficial distingue entre el desarrollo del dispositivo preventivo y los incidentes que posteriormente motivaron la intervención del organismo. La normalidad señalada respecto de Tribuna Segura no impidió que, ante la gravedad de los hechos registrados, se pusiera en marcha el trabajo destinado a establecer las responsabilidades de las personas identificadas como partícipes de los disturbios.

Informes de seguridad y determinación de responsabilidades

Frente a la gravedad de los incidentes, el Co.Pro.S.E.D. informó que se encuentra trabajando activamente en la determinación y aplicación de las sanciones correspondientes. Esta tarea se desarrolla de acuerdo con los informes de seguridad recabados por las fuerzas intervinientes, que constituyen la base de la actuación del organismo.

El proceso comprende a las personas identificadas como participantes de los disturbios. Sobre esa base, el Consejo avanza en la evaluación de los hechos para establecer las medidas que correspondan, sin que la comunicación oficial detalle cuáles serán las sanciones específicas ni precise cuándo se harán efectivas.

La intervención se encuentra, por lo tanto, centrada en el análisis de la información reunida por las fuerzas de seguridad y en la definición de las consecuencias para quienes hayan sido identificados como partícipes. El organismo dejó en claro que la gravedad de lo sucedido requiere una respuesta orientada a determinar responsabilidades y aplicar las medidas pertinentes.

Los principales puntos establecidos en la comunicación oficial son:

Organismo interviniente: Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte (Co.Pro.S.E.D.), dependiente de la Secretaría de Seguridad.

Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte (Co.Pro.S.E.D.), dependiente de la Secretaría de Seguridad. Lugar y encuentro: partido disputado en la ciudad de Belén entre San Luis de Belén y Villa Cubas.

partido disputado en la ciudad de Belén entre San Luis de Belén y Villa Cubas. Derecho de admisión: los ciudadanos involucrados no contaban con esta medida aplicada al momento de los disturbios.

los ciudadanos involucrados no contaban con esta medida aplicada al momento de los disturbios. Operativo de seguridad: Tribuna Segura se ejecutó con total normalidad durante todo el evento, conforme a los protocolos vigentes.

Tribuna Segura se ejecutó con total normalidad durante todo el evento, conforme a los protocolos vigentes. Próximas actuaciones: determinación y aplicación de sanciones a las personas identificadas como partícipes, de acuerdo con los informes de seguridad recabados por las fuerzas intervinientes.

El compromiso de erradicar la violencia en el deporte

En el cierre de su comunicación, el Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte reafirmó su compromiso de erradicar la violencia en el deporte y continuar trabajando para garantizar un espectáculo seguro para las familias.

La declaración establece el objetivo institucional que acompaña las actuaciones iniciadas tras los incidentes en Belén. Mientras el organismo avanza en la determinación de las sanciones, su posicionamiento apunta a sostener las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de los encuentros deportivos.