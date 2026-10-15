Tras el empate de River Plate, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura

River Plate y Sarmiento de Junín completaron el partido pendiente correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, con un empate 1-1 que tuvo consecuencias en la lectura de las principales tablas del fútbol argentino. El resultado permitió cerrar el casillero que faltaba en el calendario del certamen, pero dejó al conjunto de Núñez sin poder ingresar a los puestos de clasificación a los octavos de final y complicó sus aspiraciones en la Tabla Anual.

La igualdad se produjo en un momento en el que cada punto tiene incidencia tanto en la competencia dentro de las zonas como en la pelea por acceder a los torneos internacionales de la próxima temporada. Mientras los equipos buscan asegurar su lugar entre los ocho mejores de sus respectivos grupos, la Tabla Anual establece otra carrera, con consecuencias para la clasificación continental y la permanencia en Primera División.

River quedó noveno en la Zona B, con 17 puntos, por detrás de los ocho equipos que actualmente ocupan los puestos de acceso a los octavos de final. En el acumulado de la temporada, en cambio, suma 46 unidades y aparece en el octavo lugar, una posición que, de mantenerse al cierre del campeonato, le permitiría acceder a la Copa Sudamericana 2027 según la distribución actual de plazas.

El empate ante Sarmiento, por lo tanto, no solo repercute en las posibilidades inmediatas del Millonario dentro del Clausura. También forma parte de una definición más amplia, en la que cada resultado puede modificar las posiciones que determinan los destinos internacionales de los clubes argentinos.

Instituto lidera la Zona A y la pelea por los playoffs sigue abierta

En la Zona A, Instituto se mantiene en lo más alto de la clasificación con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. El equipo cordobés encabeza el grupo y tiene como escolta a Defensa y Justicia, que reúne 24 unidades. Detrás de los dos primeros, la lucha por los puestos de clasificación presenta diferencias ajustadas. Boca Juniors y Vélez Sarsfield comparten la tercera posición con 21 puntos, mientras que Lanús y Gimnasia de Mendoza suman 20 unidades cada uno.

Independiente aparece más atrás, con 18 puntos, y Newell's Old Boys completa los ocho puestos de clasificación a los octavos de final con 17 unidades.

La distribución de posiciones muestra una disputa abierta por los lugares que permiten continuar en carrera por el título. La diferencia entre varios de los equipos ubicados en la zona media de la tabla es reducida, por lo que los próximos resultados pueden modificar el orden de clasificación.

La Zona A queda conformada de la siguiente manera en los puestos de acceso a los playoffs:

1.º Instituto: 26 puntos.

2.º Defensa y Justicia: 24 puntos.

3.º Boca Juniors: 21 puntos.

4.º Vélez Sarsfield: 21 puntos.

5.º Lanús: 20 puntos.

6.º Gimnasia de Mendoza: 20 puntos.

7.º Independiente: 18 puntos.

8.º Newell's Old Boys: 17 puntos.

Tres equipos comparten la punta de la Zona B

En la Zona B, la primera posición está compartida por Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, los tres con 22 puntos. La paridad en la parte superior del grupo contrasta con la disputa que se desarrolla por los últimos lugares de clasificación.

Sarmiento de Junín, que empató con River en el encuentro pendiente, suma 20 unidades y se ubica detrás del trío de líderes. Huracán y Gimnasia de La Plata reúnen 19 puntos cada uno, mientras que Barracas Central e Independiente Rivadavia cierran los ocho puestos de clasificación con 18 unidades.

River permanece fuera de esa zona, en el noveno lugar, con 17 puntos. El resultado ante Sarmiento no le permitió superar a los equipos que actualmente ocupan los puestos de acceso a los octavos de final. La tabla de la Zona B presenta, por lo tanto, una disputa que involucra tanto a los equipos que buscan consolidarse en la cima como a aquellos que intentan mantenerse entre los ocho primeros.

Los puestos de clasificación están distribuidos de la siguiente manera:

1.º Rosario Central: 22 puntos.

2.º Belgrano: 22 puntos.

3.º Argentinos Juniors: 22 puntos.

4.º Sarmiento de Junín: 20 puntos.

5.º Huracán: 19 puntos.

6.º Gimnasia de La Plata: 19 puntos.

7.º Barracas Central: 18 puntos.

8.º Independiente Rivadavia: 18 puntos.

River, con 17 puntos, ocupa el noveno puesto y necesita mejorar su posición para ingresar entre los equipos que avanzarán a los octavos de final.

La Tabla Anual y los cupos para las copas

Además de las clasificaciones por zonas, el fútbol argentino cuenta con una Tabla Anual que reúne los puntos obtenidos por cada equipo durante las 16 fechas de la fase regular del Torneo Apertura y las correspondientes al Clausura. Los partidos de playoffs no se contabilizan en este acumulado.

Al finalizar la temporada, el equipo que termine en la primera posición de esa tabla será reconocido como Campeón de Liga. Tras 12 fechas disputadas del Clausura, Independiente Rivadavia lidera el acumulado con 52 puntos. Sin embargo, perdió terreno en la diferencia de gol luego de sufrir una derrota por 5-0 frente a Rosario Central.

Boca Juniors y Argentinos Juniors aparecen inmediatamente detrás, ambos con 51 unidades. El Xeneize ocupa el segundo lugar gracias a una mejor diferencia de gol. Rosario Central suma 50 puntos y se ubica cuarto, seguido por Vélez Sarsfield, con 49, y Belgrano, con 48.

Instituto reúne 47 unidades, mientras que River alcanza los 46 puntos y ocupa el octavo puesto. Estudiantes de La Plata y Gimnasia de La Plata comparten la siguiente posición, con 45 unidades cada uno.

La clasificación actual de los primeros puestos queda de la siguiente manera:

1.º Independiente Rivadavia: 52 puntos.

2.º Boca Juniors: 51 puntos.

3.º Argentinos Juniors: 51 puntos.

4.º Rosario Central: 50 puntos.

5.º Vélez Sarsfield: 49 puntos.

6.º Belgrano: 48 puntos.

7.º Instituto: 47 puntos.

8.º River Plate: 46 puntos.

9.º Estudiantes de La Plata: 45 puntos.

10.º Gimnasia de La Plata: 45 puntos.

Esta clasificación tiene una importancia adicional porque determina buena parte de los lugares disponibles para las competencias continentales de 2027.

Cómo se distribuirán las plazas para la Libertadores 2027

La Copa Libertadores 2027 tendrá seis cupos para el fútbol argentino. La distribución contempla a los campeones de los torneos domésticos y a los equipos mejor ubicados en la Tabla Anual.

Los lugares previstos corresponden a:

El campeón del Torneo Apertura 2026.

El campeón del Torneo Clausura 2026.

El campeón de la Copa Argentina 2026.

Los tres primeros de la Tabla Anual.

Belgrano ya aseguró su participación en la próxima Libertadores al consagrarse campeón del Apertura 2026, tras vencer a River en la final disputada en Córdoba. El campeón del Clausura y el ganador de la Copa Argentina también tendrán su plaza asegurada por esas vías. Los tres lugares restantes se asignarán según la Tabla Anual, aunque el equipo que finalice tercero deberá disputar la segunda fase del repechaje en lugar de ingresar directamente a la fase de grupos.

En la situación actual, los tres equipos que obtendrían la clasificación por la tabla general serían Independiente Rivadavia, Boca Juniors y Argentinos Juniors.

La distribución todavía depende de los resultados que se produzcan en las competencias pendientes y de la posición final de cada club. Por eso, el acumulado seguirá siendo determinante hasta el cierre de la temporada.

La Sudamericana y el corrimiento de plazas

La Copa Sudamericana 2027 entregará seis lugares a los equipos mejor ubicados en la Tabla Anual que no hayan conseguido previamente una plaza para la Libertadores. Con la clasificación actual, los beneficiados serían Rosario Central, Vélez Sarsfield, Instituto, Estudiantes de La Plata, River Plate y Gimnasia de La Plata.

Sin embargo, el reglamento contempla un mecanismo de corrimiento de plazas. Cuando un equipo que ya obtuvo su clasificación por la Tabla Anual se consagra campeón de alguno de los torneos domésticos, libera su lugar en el acumulado, que pasa al siguiente club mejor ubicado.

Ese mecanismo involucra a Belgrano. El conjunto cordobés ocupa actualmente el sexto puesto de la Tabla Anual, con 48 puntos, pero ya tiene asegurada su participación en la Libertadores por haber ganado el Apertura.

En consecuencia, libera su lugar en la Sudamericana. Ese cupo beneficiaría, por el momento, a Gimnasia de La Plata, que aparece décimo en el acumulado con 45 unidades.

La situación evidencia que las posiciones de la Tabla Anual no pueden analizarse de manera aislada: además de los puntos obtenidos, los títulos conseguidos durante la temporada pueden modificar la distribución final de las plazas internacionales.