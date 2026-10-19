Cristiano Ronaldo, sancionado y multado por la Federación de Portugal: ¿podrá volver a jugar?

Cristiano Ronaldo recibió una sanción de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), luego de abandonar la concentración de la selección nacional durante una ventana FIFA correspondiente a la Liga de las Naciones europea. La medida disciplinaria se originó en su salida del equipo el 30 de septiembre, en un contexto de desacuerdos con el entrenador Jorge Jesus.

El castigo representa la pena mínima prevista por el reglamento de la federación portuguesa para este tipo de infracciones. La normativa contempla una suspensión de entre uno y seis meses por abandonar la actividad con las selecciones nacionales, aunque, en este caso, el límite máximo se reduciría a tres meses debido a que el futbolista admitió su responsabilidad.

De esta manera, el capitán portugués afronta una sanción que, pese a la repercusión de su decisión, no le impedirá participar de los próximos compromisos internacionales de su selección. El delantero, que actualmente juega en el Al Nassr de Arabia Saudita, ya cumplió buena parte del período establecido y se encuentra cerca de completar la pena.

La resolución también abre el interrogante sobre cómo continuará la relación entre el futbolista y el cuerpo técnico de Portugal, luego de un episodio que tuvo como punto de partida una diferencia vinculada con su participación en un partido de la Liga de las Naciones.

Por qué Cristiano dejó la selección portuguesa

El origen del conflicto se encuentra en el encuentro que Portugal disputó frente a Noruega en Oslo el 27 de septiembre, con una derrota por 1-2. Según explicó el propio Cristiano Ronaldo, su malestar estuvo relacionado con una decisión de Jorge Jesus, quien lo hizo calentar durante aproximadamente media hora, pero finalmente no lo hizo ingresar al campo de juego.

La falta de participación en ese partido provocó el enojo del delantero y derivó en las desavenencias con el entrenador que antecedieron a su salida de la concentración. Cristiano abandonó el equipo tres días después, el 30 de septiembre, sin haber comunicado ni justificado previamente su decisión ante las autoridades correspondientes de la federación o de la selección, según lo establecido posteriormente en el comunicado del Comité Disciplinario de la FPF.

El episodio quedó así encuadrado en una infracción reglamentaria, independientemente de las razones deportivas que el futbolista expuso para explicar su malestar. La federación evaluó su conducta y aplicó la suspensión junto con la multa económica.

La situación adquirió especial relevancia por tratarse del capitán de Portugal, una figura central del seleccionado que actualmente continúa su carrera profesional en el fútbol saudí.

El comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol

El Comité Disciplinario de la FPF detalló las circunstancias consideradas para resolver el caso y señaló que el jugador no había informado previamente sobre su intención de abandonar la concentración.

En el comunicado, la entidad sostuvo que el capitán portugués "no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar" el equipo el 30 de septiembre.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo explicó su situación ante el presidente de la federación, Pedro Proença. En esa conversación, el delantero manifestó que no se encontraba "en condiciones anímicas para seguir integrado" en la concentración.

Ese argumento quedó incorporado a la secuencia de hechos que rodearon su salida del seleccionado. Sin embargo, la decisión de retirarse sin una comunicación previa fue el aspecto que dio lugar a la sanción disciplinaria.

La pena aplicada fue la mínima contemplada por el reglamento, una circunstancia que permitió limitar el período de suspensión a 30 días. Además, el reconocimiento de su responsabilidad incidió en la determinación de la sanción máxima que podía corresponderle, que en este caso se reduciría a tres meses.

Ya cumplió 19 días y le quedan 11 de suspensión

La sanción comenzó a cumplirse automáticamente el 30 de septiembre, fecha en la que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa. Desde entonces, el delantero completó 19 días del castigo y solo tiene pendientes otros 11 para finalizar el período establecido.

Este cómputo resulta determinante para comprender por qué la medida disciplinaria no afectaría su participación en los siguientes encuentros internacionales. La suspensión se encuentra avanzada y, de acuerdo con los plazos informados, el futbolista podrá volver a estar disponible para la selección cuando Portugal dispute sus próximos compromisos.

Con 41 años, Ronaldo continúa siendo el capitán del conjunto luso y su situación disciplinaria se convirtió en un asunto relevante de cara a la planificación del equipo para la Liga de las Naciones.

La resolución no supone una ausencia prolongada durante toda la próxima ventana internacional. Por el contrario, el tiempo restante de la suspensión permite prever su disponibilidad para los partidos programados en noviembre, siempre dentro del escenario planteado por la sanción y las declaraciones de los protagonistas.

¿Podrá jugar ante Dinamarca y Gales?

La respuesta es sí. Cristiano Ronaldo estará disponible para los próximos compromisos de Portugal frente a Dinamarca y Gales, previstos para los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente, por la Liga de las Naciones. Tanto el capitán como el seleccionador portugués dejaron abierta la posibilidad de que el delantero vuelva a integrar el equipo para esos encuentros. La cercanía del final de la suspensión permite que el episodio disciplinario no se traduzca en una ausencia para esos partidos.

La situación marca un punto de inflexión después de las diferencias entre Ronaldo y Jorge Jesus, que se hicieron visibles tras el encuentro contra Noruega y culminaron con la salida del futbolista de la concentración.

Aunque la sanción ya fue definida por la Federación Portuguesa de Fútbol, el regreso del capitán a la dinámica del seleccionado se presenta como el siguiente capítulo de una controversia que combinó cuestiones reglamentarias, decisiones deportivas y el estado anímico expresado por el jugador.

Por ahora, los datos concretos son claros: Ronaldo recibió 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, ya cumplió 19 días y tiene 11 pendientes. De acuerdo con el calendario de la selección, el delantero podrá estar disponible para enfrentar a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 17, mientras Portugal se prepara para sus próximos desafíos en la Liga de las Naciones.