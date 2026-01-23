Cerúndolo brilló ante Rublev y alcanzó por primera vez los octavos de final del Australian Open

Francisco Cerúndolo firmó una actuación consagratoria en el Australian Open y logró uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar con claridad al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6 (4) y 6-3. Con este resultado, el argentino avanzó por primera vez a los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada e igualó su mejor desempeño histórico en este tipo de torneos.

El tenista porteño, ubicado en el puesto 21 del ranking ATP, dominó el encuentro de principio a fin en el Show Court Arena y selló la victoria en 2 horas y 8 minutos de juego. Hasta ahora, sus mejores actuaciones en Majors habían sido los octavos de final alcanzados en Roland Garros en las ediciones 2023 y 2024. En Melbourne Park, en cambio, nunca había podido superar la tercera ronda, barrera que finalmente dejó atrás en este 2026.

El inicio del partido mostró paridad, con ambos jugadores sólidos al servicio y sin oportunidades claras de quiebre. Recién en el 4-3 del primer set, Cerúndolo logró acelerar, presionó desde el fondo de la cancha y capitalizó errores de Rublev para quebrar el saque. Con esa ventaja, sostuvo con autoridad su turno y cerró el parcial por 6-3.

El segundo set mantuvo la misma tónica: servicios firmes y escasas fisuras. En el 3-3, el argentino dispuso de dos chances de quiebre, pero no logró concretarlas. Rublev se reacomodó y la definición llegó al tie-break, donde Cerúndolo mostró mayor templanza, tomó la iniciativa desde el inicio y se impuso por 7-6 (4), dejando el partido claramente a su favor.

Lejos de entregarse, el ruso sorprendió al comienzo del tercer set con un quiebre que parecía reabrir el encuentro. Sin embargo, la reacción del argentino fue inmediata y contundente: respondió con un juego perfecto al servicio y recuperó el quiebre de inmediato. A partir de allí, el duelo entró en un tramo clave. Cerúndolo sostuvo un largo y trabajado turno de saque, en el que disputó 15 puntos, y luego volvió a quebrar para escaparse 4-2. Con paciencia y solidez, administró la ventaja y cerró el partido para desatar el festejo.

Con esta victoria, Cerúndolo se convirtió en el octavo argentino en alcanzar los octavos de final del Australian Open. Antes lo habían logrado David Nalbandian (cinco veces), Guillermo Vilas (cuatro), Juan Martín Del Potro (tres), Guillermo Cañas, Guillermo Coria, Diego Schwartzman (dos) y Juan Ignacio Chela (una). Además, es el 15° tenista nacional en llegar a los octavos de final de un Grand Slam en al menos tres ocasiones y el único argentino en actividad que lo consiguió.

"En mi tercer intento, finalmente lo logré", celebró Cerúndolo tras el partido. En sus presentaciones anteriores en Melbourne había quedado eliminado en tercera ronda: en 2023 frente al canadiense Félix Auger-Aliassime y en 2025 ante el local Alex de Miñaur. El argentino también destacó el apoyo del público: "Hoy me sentí como si estuviera jugando en la Argentina", afirmó.

En cuanto a su rival, Cerúndolo amplió su historial favorable frente a Rublev a 4-1, con la particularidad de que todas sus victorias fueron en sets corridos. El ruso, ex Top 10 y actual 15° del mundo, cuenta con 17 títulos ATP, incluidos dos Masters 1000, y llegó a ser número cinco del ranking en 2021.

En la próxima ronda, Cerúndolo enfrentará al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, y el británico Cameron Norrie, 27°. Frente a Zverev, el argentino mantiene un historial positivo de tres triunfos y dos derrotas, mientras que con Norrie compartió entrenamientos durante la última pretemporada en Vicente López, en un cruce que suma condimentos extra a la expectativa.