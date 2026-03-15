Colapinto brilló: terminó décimo en el GP de China y volvió a sumar puntos

El Gran Premio de China de Fórmula 1 dejó una jornada cargada de emoción tras 56 vueltas disputadas en el Circuito Internacional de Shanghái, escenario de una competencia marcada por cambios de posiciones, estrategias de neumáticos y momentos decisivos.

El gran ganador del día fue Kimi Antonelli, quien consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 con una sólida actuación al volante de Mercedes. La escudería alemana completó una jornada perfecta al lograr el 1-2, gracias al segundo puesto de George Russell.

Detrás del dominio de Mercedes se ubicaron dos nombres de peso de la categoría:

Lewis Hamilton, en el tercer lugar

Charles Leclerc, que finalizó cuarto

En ese contexto competitivo, la actuación del argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, se convirtió en uno de los puntos destacados de la carrera.

Una salida brillante y una remontada notable

Colapinto comenzó la competencia desde el puesto 12 de la grilla, una posición que exigía una estrategia agresiva si quería aspirar a ingresar en la zona de puntos. Desde el inicio mostró una salida espectacular, lo que le permitió avanzar rápidamente en el pelotón. Además, se benefició de los dos lugares liberados por los McLaren, situación que aprovechó para consolidar su progreso.

En apenas los primeros giros logró ganar varias posiciones hasta ubicarse en el sexto lugar, consolidando una de las remontadas más destacadas de la jornada.

El rendimiento del argentino fue aún más llamativo cuando, durante la ventana de paradas en boxes de los líderes para cambiar neumáticos, llegó a colocarse momentáneamente en el segundo puesto de la carrera.

Ese momento reflejó el buen ritmo del piloto de Alpine y la competitividad que mostró durante buena parte del Gran Premio.

El incidente con Ocon y la recuperación final

La carrera de Colapinto tuvo, sin embargo, un momento crítico. Durante la competencia se produjo un choque con el francés Esteban Ocon, piloto de Haas, situación que alteró el desarrollo de su estrategia.

El contacto provocó un retraso en la clasificación del argentino, que perdió posiciones en el pelotón. A pesar de esa complicación, el piloto logró recomponerse en las últimas vueltas. Con una remontada final sólida, Colapinto logró mantenerse dentro de los diez mejores y cruzó la meta en el décimo puesto, resultado que le permitió sumar su primer punto desde su llegada a Alpine.

El top 10 final de la carrera quedó conformado de la siguiente manera:

Kimi Antonelli (1°)

George Russell (2°)

Lewis Hamilton (3°)

Charles Leclerc (4°)

Oliver Bearman (5°)

Pierre Gasly (6°)

Liam Lawson (7°)

Isack Hadjar (8°)

Carlos Sainz (9°)

Franco Colapinto (10°)

Las sensaciones del piloto argentino

Tras finalizar la carrera, Colapinto analizó su actuación y expresó una mezcla de satisfacción por el punto conseguido y frustración por las circunstancias que afectaron su resultado.

En diálogo con ESPN, el piloto sostuvo: "No es positivo haber quedado autos más lentos que nosotros. Tuve mucha mala suerte, no por el toque con Esteban; me pidió perdón. Eso me da bronca."

El argentino también remarcó que consideró la carrera como una de sus mejores actuaciones: "Sentí que fue una de las mejores carreras. Todo para que después se vaya todo. Hay que seguir trabajando. Hay que trabajar para mejorar."

En su análisis final, también se refirió a su lucha en pista con Carlos Sainz: "Lo di todo, pero te da bronca. Con Carlos estaba caliente, tenía muchas ganas de pasarlo. Es lo que hay. Vamos con todo a Japón. Ojalá que con un mejor auto."

El regreso a los puntos después de más de un año

El resultado en Shanghái tiene un valor especial para Colapinto, ya que significó volver a sumar puntos después de más de un año. La última vez que el argentino había logrado hacerlo fue en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, disputado el 20 de octubre en el Circuito de las Américas, en la ciudad de Austin.

En aquella oportunidad:

Largó desde el puesto 15

Escaló cinco posiciones

Terminó en la zona de puntos

Ese resultado se logró gracias a una estrategia acertada con los neumáticos y una actuación que fue considerada casi perfecta.

El antecedente histórico en Azerbaiyán

Antes de esa carrera en Estados Unidos, Colapinto también había sumado puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, apenas en su segunda participación en la Fórmula 1. En el Circuito Callejero de Bakú, el piloto argentino consiguió un octavo puesto, resultado que le permitió sumar cuatro puntos.

Ese logro tuvo un significado especial para el automovilismo argentino, ya que puso fin a una sequía de 42 años sin pilotos nacionales sumando puntos en la Fórmula 1. El último argentino que lo había conseguido había sido Carlos Reutemann, cuando terminó segundo en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982.

El próximo desafío en el calendario

Tras la carrera en Shanghái, la Fórmula 1 continuará su calendario dentro de dos semanas con la tercera fecha de la temporada. La próxima competencia será el Gran Premio de Japón, que se disputará entre el 27 y el 29 de marzo en el circuito de Suzuka.

Allí, Colapinto buscará continuar con su progreso y consolidar el rendimiento mostrado en China, donde una actuación marcada por la remontada, la resiliencia y la capacidad de recuperación lo devolvió a la zona de puntos y volvió a colocar su nombre entre los protagonistas de la categoría.