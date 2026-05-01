Colapinto fue 11° en la única práctica del GP de Miami

La Fórmula 1 volvió a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Miami, una cita marcada por el reinicio de la temporada 2026 tras un parate inesperado. La suspensión de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita, producto del conflicto en Medio Oriente, alteró el calendario y elevó la expectativa en torno a este regreso, que además cuenta con un condimento particular: la inclusión de una carrera Sprint.

En ese contexto, el circuito aledaño al Hard Rock Stadium fue escenario de la única práctica libre del fin de semana, una sesión clave para ajustar detalles en un formato comprimido que no deja margen para errores. Allí, todas las miradas también estuvieron puestas en el desempeño del argentino Franco Colapinto, quien continúa su proceso de adaptación en la máxima categoría.

Colapinto, de menor a mayor

El piloto de Alpine cerró la sesión en el undécimo puesto con un tiempo de 1:31.015, en una tanda que lo mostró en crecimiento a lo largo de los 90 minutos de actividad. Con un total de 33 vueltas completadas, el argentino logró sostener un ritmo competitivo, especialmente en las pruebas de tandas largas, donde evidenció consistencia.

Su rendimiento tuvo un matiz clave en los minutos finales. Colapinto venía mejorando sus parciales y perfilaba una vuelta que podía permitirle escalar posiciones, pero decidió abortar en el último sector, lo que finalmente le impidió avanzar en la clasificación del ensayo.

La diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó en el octavo puesto con un registro de 1:30.587, fue de 0.428 segundos, un margen que refleja la cercanía interna dentro de Alpine y la competitividad del conjunto en esta primera salida a pista.

Leclerc lideró en un escenario de paridad

En la parte alta de la tabla, el mejor tiempo quedó en manos de Charles Leclerc, quien llevó a Ferrari a lo más alto con una marca de 1:29.310. Detrás se ubicaron Max Verstappen, de Red Bull, con 1:29.607, y Oscar Piastri, de McLaren, con 1:29.758, completando los tres primeros lugares de la sesión.

Los registros dejaron en evidencia un escenario de alta paridad, con varias escuderías mostrando potencial para disputar los puestos de vanguardia. Esta igualdad anticipa un fin de semana abierto, donde los detalles y la gestión del formato Sprint pueden resultar determinantes.

Un contexto competitivo en evolución

El regreso de la actividad también encuentra a la categoría en un momento de renovación. El antecedente más reciente, el Gran Premio de Japón, tuvo como ganador a Kimi Antonelli, una de las grandes apariciones de la temporada. Ese resultado marcó una tendencia hacia una competencia más abierta, con nuevos protagonistas que buscan consolidarse frente a nombres ya establecidos.

En ese escenario se inserta Colapinto, quien continúa sumando experiencia en cada salida a pista. El argentino llega tras un exigente paso por Asia, donde logró sumar su primer punto en China y luego finalizó en el puesto 16 en Japón, en una carrera que dejó enseñanzas importantes en su proceso de adaptación.

Lo que viene: clasificación Sprint

La actividad en Miami continuará en la jornada del viernes con la clasificación para la carrera Sprint, programada a las 17:30 (hora argentina). Este formato agrega presión y relevancia a cada salida a pista, ya que define posiciones para una competencia adicional que otorga puntos y condiciona el desarrollo del fin de semana.

Para Colapinto, el objetivo será capitalizar el aprendizaje de la práctica libre y buscar un lugar más adelantado en la grilla. Su desempeño en la tanda inicial dejó señales positivas, especialmente en ritmo y consistencia, aspectos clave para seguir creciendo dentro de la categoría.

Con un escenario competitivo, una grilla cada vez más pareja y un calendario que retoma su curso, el Gran Premio de Miami se perfila como una instancia determinante en el desarrollo de la temporada 2026.