Colapinto fue 15° en la primera práctica libre del Gran Premio de Bélgica

Franco Colapinto puso en marcha su participación en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, al completar la primera sesión de entrenamientos libres en el tradicional Circuito de Spa-Francorchamps, escenario de una nueva fecha del campeonato mundial.

Luego de casi dos semanas sin competencia, el piloto argentino volvió a salir a pista con el objetivo de iniciar de la mejor manera un fin de semana que representa un nuevo desafío dentro de la temporada. Además de enfocarse en su rendimiento deportivo, seguirá de cerca la final del Mundial que disputará la Selección argentina frente a España, un acontecimiento que también acompañará durante su estadía en Bélgica.

La actividad en Spa-Francorchamps marca un nuevo capítulo para Colapinto, quien llega con el impulso que le otorgó su última presentación en el campeonato y con la expectativa de volver a pelear por unidades que le permitan continuar sumando en la clasificación.

Un inicio con el 15° puesto en la FP1

La primera práctica libre comenzó a las 8.30, hora de Argentina, y sirvió para que los equipos comenzaran a trabajar en la puesta a punto de los monoplazas de cara al resto del fin de semana.

En esa primera salida a pista, Franco Colapinto concluyó la sesión en el 15° puesto, registrando un tiempo de 1:49.403. El resultado representa el punto de partida para el piloto argentino en un circuito que afronta con la intención de mejorar su rendimiento respecto de la temporada anterior y continuar con la evolución mostrada en las últimas competencias.

La actividad no se detiene con la primera tanda de entrenamientos, ya que la programación contempla una segunda sesión de práctica libre, prevista para las 12.00, también en horario argentino, donde los equipos continuarán ajustando sus estrategias y configuraciones.

El antecedente de Silverstone impulsa la ilusión

Colapinto llega al Gran Premio de Bélgica después de protagonizar una de sus actuaciones más destacadas de la temporada durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

En esa competencia logró finalizar en el noveno puesto, resultado que adquirió mayor relevancia debido a que había partido desde la 19ª posición de la grilla. La remontada conseguida en Silverstone le permitió avanzar numerosas posiciones a lo largo de la carrera y sumar dos puntos más para el Campeonato, desempeño que fortaleció sus expectativas de volver a ser competitivo en Bélgica.

Con ese antecedente inmediato, el objetivo para este fin de semana será mantener el nivel demostrado en la fecha anterior e intentar regresar a la zona de puntos.

El desafío de Spa-Francorchamps

La participación en el Circuito de Spa-Francorchamps también representa una oportunidad para dejar atrás el resultado obtenido el año pasado en este escenario.

Por ese motivo, el piloto argentino encara la actividad del fin de semana con la intención de construir un rendimiento sólido desde las sesiones de entrenamiento y llegar en mejores condiciones a las instancias decisivas del Gran Premio.

Cada práctica resulta fundamental para recopilar información, evaluar el comportamiento del auto y realizar los ajustes necesarios que permitan afrontar el resto del cronograma con mayores posibilidades de obtener un buen resultado.

Ferrari evitó el dominio completo de Red Bull

La primera práctica libre también dejó movimientos importantes en los primeros lugares de la clasificación. Lewis Hamilton y Charles Leclerc ubicaron a Ferrari en el segundo y tercer puesto, respectivamente, un resultado que frustró la posibilidad de que Red Bull completara el 1-2 en la sesión inaugural.

Por su parte, Hadjar finalizó en la cuarta posición, quedando a 0.252 del mejor tiempo registrado durante la práctica.

Estos resultados marcaron el desarrollo de la primera sesión y anticipan un fin de semana con distintos equipos buscando posicionarse de la mejor manera en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Cronograma y transmisión del Gran Premio

La actividad correspondiente al Gran Premio de Bélgica continuará con el desarrollo del programa previsto para el fin de semana en Spa-Francorchamps.