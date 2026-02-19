Colapinto fue séptimo en Baréin y Norris lideró la segunda jornada de ensayos

El Circuito Internacional de Baréin, con su extensión de 5.412 metros, se ha convertido una vez más en el epicentro del automovilismo mundial. En el marco de los 'Testing Days 2' de la Fórmula 1, la actividad del jueves 19 de febrero por la mañana ofreció un panorama revelador sobre el estado actual de las escuderías. Bajo un sol implacable y temperaturas que alcanzaron los 29°C en el ambiente y los 45°C sobre el asfalto, los equipos pusieron a prueba la fiabilidad y el rendimiento de sus nuevas unidades antes del cierre de estas pruebas programado para mañana.

La sesión matutina tuvo un nombre propio: Lando Norris. El piloto de McLaren, a bordo de su MCL40, logró detener el cronómetro en 1'33"453s, una marca que le permitió posicionarse en lo más alto de la tabla de tiempos. Norris no solo demostró velocidad punta, sino también una notable consistencia al completar 72 vueltas, siendo uno de los pilotos que más rodaje acumuló en el turno temprano.

La competitividad fue feroz, con el actual campeón del mundo, Max Verstappen, pisándole los talones. El neerlandés de Red Bull quedó relegado a la segunda posición por apenas 130 milésimas de segundo, tras registrar un tiempo de 1'33"584s en sus 56 giros. Esta paridad inicial sugiere que la brecha entre los líderes de la parrilla podría ser más estrecha de lo previsto. El lote de punta se completó con nombres de peso: George Russell de Mercedes finalizó tercero, seguido por Alex Albon con el Williams y el brasileño Gabriel Bortoleto, quien llevó a su Audi al quinto puesto pese a completar solo 29 vueltas.

Franco Colapinto

Para el público latinoamericano, el foco estuvo puesto en la figura de Franco Colapinto. El piloto argentino, ahora al mando del A526 de Alpine, cumplió con una labor metódica y estratégica. Durante la mañana, Colapinto sumó un total de 54 vueltas, iniciando su cronograma de trabajo con rigurosos chequeos aerodinámicos. Para ello, el monoplaza fue equipado con 'rakes' —las conocidas raquetas aerodinámicas—, herramientas esenciales para medir el flujo de aire y validar los datos del túnel de viento.

Tras las pruebas iniciales, el equipo francés procedió a ejecutar diversos programas diseñados para que el piloto argentino continúe conociendo la nueva unidad y el comportamiento de todos sus sistemas. Colapinto registró un mejor tiempo de 1'35"506s, situándose en la 7ª posición de la general matutina, a poco más de dos segundos de la punta. Se espera que Franco vuelva a la pista en el turno de la tarde, donde el descenso de la temperatura y el encendido de las luces artificiales ofrecerán condiciones óptimas para buscar mejores registros de velocidad.

Innovación técnica y el enigma de Ferrari

La jornada no estuvo exenta de sorpresas técnicas y misterios mecánicos. La casa de Maranello capturó todas las miradas con un diseño revolucionario en su Ferrari SF-26. La escudería italiana presentó un nuevo sistema para activar la reducción del 'drag' (DRS) en el alerón trasero, un mecanismo llamativo que elimina el soporte central y gira el segundo plano del elemento en 180°.

Sin embargo, el estreno técnico se vio empañado por la escasa actividad en pista de su piloto estrella, Lewis Hamilton. El británico apenas pudo girar 5 vueltas en total, registrando el penúltimo tiempo de la sesión (1'39"670s). Se aguarda con expectativa su regreso al habitáculo por la tarde para recuperar el tiempo perdido.

Resultados oficiales

A continuación, el detalle de las posiciones y el rendimiento de los pilotos durante la primera mitad de este jueves:

1º L. Norris (C3) - McLaren: 1'33"453 (72 vueltas)

2º M. Verstappen (C3) - Red Bull: 1'33"584 (+00"131) (56 vueltas)

3º G. Russell (C3) - Mercedes: 1'34"111 (+00"658) (77 vueltas)

4º A. Albon (C4) - Williams: 1'35"130 (+01"677) (71 vueltas)

5º G. Bortoleto (C3) - Audi: 1'35"263 (+01"810) (29 vueltas)

6º O. Bearman - Haas: 1'35"279 (+01"826) (69 vueltas)

7º F. Colapinto (C3) - Alpine: 1'35"506 (+02"053) (54 vueltas)

8º L. Lawson (C3) - Racing Bulls: 1'36"959 (+03"506) (27 vueltas)

9º F. Alonso (C3) - Aston Martin: 1'37"472 (+04"019) (40 vueltas)

10º L. Hamilton (C3) - Ferrari: 1'39"670 (+06"217) (5 vueltas)

11º V. Bottas (C3) - Cadillac: 1'40"193 (+06"740) (58 vueltas)