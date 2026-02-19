Polémica: Chilavert defendió a Prestianni y atacó a Vinicius y Mbappé

El histórico exarquero paraguayo, José Luis Chilavert, volvió a situarse en el ojo de la tormenta tras sus explosivas declaraciones sobre el cruce entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinícius Jr. en la Champions League. Lejos de calmar las aguas, el "Bulldog" redobló la apuesta con comentarios que desataron un repudio generalizado en redes sociales y medios internacionales.

La defensa de Prestianni y el ataque a Vinícius

Todo comenzó tras el duelo entre Benfica y Real Madrid, donde Vinícius Jr. acusó al juvenil ex-Vélez, Gianluca Prestianni, de insultos racistas. Chilavert, fiel a su estilo confrontativo, salió en defensa del argentino y apuntó directamente contra el jugador del Merengue.

"Vinícius es el primero que agrede. Las cámaras lo muestran llamando 'cagón' a Prestianni antes de cualquier reacción", sostuvo el ídolo guaraní. Además, minimizó el incidente asegurando que el fútbol actual se ha vuelto "demasiado sensible" y que, en su época, lo que pasaba en la cancha moría ahí.

El exabrupto contra Mbappé que dio la vuelta al mundo

Sin embargo, el punto de mayor controversia llegó cuando Chilavert se refirió a Kylian Mbappé, quien había salido a respaldar a su compañero de equipo. En una entrevista con Radio Rivadavia, el paraguayo lanzó un ataque personal y homofóbico contra el astro francés:

"Él habla de valores y vive con un travesti. No es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti. Para eso hay una mujer", disparó sin filtros.

Estas palabras, que hacen alusión a viejos rumores de la prensa europea sobre la vida privada del delantero, fueron calificadas de inmediato como "impresentables" y "anacrónicas" por gran parte del arco periodístico.

"Los brasileños son los primeros racistas"

Para cerrar su seguidilla de frases polémicas, Chilavert generalizó sobre el comportamiento de los hinchas y jugadores de Brasil, acusándolos de victimizarse mientras ellos mismos discriminan a sus vecinos sudamericanos:

Dardos al documental: Cuestionó la producción de Netflix sobre Vinícius, afirmando que el discurso del brasileño termina "discriminando a los blancos".

Experiencia personal: Recordó los maltratos que sufrió durante su etapa como jugador en estadios brasileños para justificar su postura.

¿Habrá sanción?

Hasta el momento, ni el Real Madrid ni los jugadores implicados han emitido un comunicado oficial, aunque el impacto de los dichos de Chilavert ha generado un intenso debate sobre los límites de la libre expresión y el discurso de odio en el deporte.