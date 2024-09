Colapinto largará desde el 12° puesto el Gran Premio de Singapur

“Gracias a todos los que se despiertan temprano un domingo para verme correr”, escribió el argentino en su cuenta de X (antes Twitter) de cara a lo que será su tercer Gran Premio en la Fórmula 1 en Singapur.

En pocas carreras (dos y pico, por lo hecho en las cuatro sesiones que lleva disputadas en Singapur), Franco Colapinto malacostumbró a los argentinos. Un novato, con tan poco tiempo arriba del auto, no suele estar peleando por quedar entre los 10 más veloces de las clasificaciones y mucho menos en un Williams. Sin embargo, él logró meterse en esa discusión, quedó muy cerquita de su compañero de equipo y no pudo pasar el corte definitorio por muy poco. De cara al domingo, cuando se disputará la carrera, el argentino obtuvo un buen resultado (12°) que le permitirá estar cerca de los puntos nuevamente.

A lo largo de la qualy, el pilarense llegó de punto a sus últimas vueltas. Un error en su primera salida en la Q1, que lo vio darle un besito a la pared, lo obligó a hacer un tiempazo y no defraudó. Y en la Q2, en la que los dos Williams tuvieron un inicio flojo, volvió a estar en el mismo lugar y repitió su producción. Lamentablemente, se definió por detalles mínimos y estos no lo favorecieron: Fernando Alonso (Aston Martin) se ubicó 10° con un tiempo de 1m30s450, tan solo 31 milésimas más rápido que Colapa.

A pesar de que no pudo avanzar a la Q3, la última sesión clasificatoria, fue una grandísima qualy para el argentino. Y no hace falta mencionar que estuvo cerquita de volver a meterse en el top ten, algo que había logrado en Bakú, sino que se puede partir desde la comparación con su coequiper en Williams: Alexander Albon llegó a Marina Bay con mejoras que el auto de Colapinto no presenta, y así y todo el pibe de 21 años terminó a siete milésimas de él.

Hay muchos factores que pueden explicar la paridad entre los dos (el tailandés se quejó de los neumáticos, y aspiraba a un poco más de lo que terminó consiguiendo), pero el rookie argento estuvo a su nivel. Después de la clasificación, pese a que mostró cierta molestia por el resultado ("estoy conforme, pero no contento", dijo), su jefe de equipo valoró su performance.

"Franco, fue una buena vuelta. No creo que hayamos estado del todo bien con los neumáticos, pero bien hecho por tu lado. Todo lo que podrías haber hecho lo hiciste", le dijo James Vowles, mientras que Gaetan Jego, su ingeniero de pista, lo alentó con un "es tu tercera qualy y le mostraste a Alex lo que podés hacer. Increíble, ¿okay? El 12° puesto es una gran posición de partida".

Franco estuvo de acuerdo con las palabras de Jego y vaticinó que "mañana puede ser un buen día y tenemos buen ritmo". Este domingo, desde las 9 (con transmisión por Fox Sports y Disney+ Premium), el argentino buscará que ese 12° puesto se transforme en una nueva finalización en los puntos -los primeros 10 los consiguen-. Y Lando Norris (McLaren), que hizo la pole position, una victoria que lo siga acercando a Max Verstappen (Red Bull) en el campeonato...