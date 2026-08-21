Colapinto terminó 13° en la práctica libre del Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, terminó en la 13ª posición de la primera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la duodécima fecha del campeonato de Fórmula 1. El resultado llegó después de una sesión en la que el argentino comenzó a buscar ritmo desde las posiciones del fondo de la grilla y consiguió avanzar durante los últimos minutos.

La actuación de Colapinto fue considerada aceptable dentro de una jornada que dejó señales positivas para Alpine, aunque con una diferencia marcada entre los dos monoplazas de la escudería. Mientras el argentino todavía no dispone de las nuevas mejoras incorporadas al auto de su compañero, Pierre Gasly sí pudo utilizarlas y terminó entre los ocho mejores tiempos de la sesión.

El registro definitivo de Colapinto fue de 1:14.826, conseguido con neumáticos blandos en los últimos minutos de la práctica. Esa vuelta le permitió escalar posiciones y finalizar 13°, quedando a menos de un segundo de Gasly.

Los principales datos de la actuación del argentino fueron:

Posición: 13°.

13°. Tiempo: 1:14.826.

1:14.826. Equipo: Alpine.

Alpine. Neumáticos utilizados para su mejor vuelta: blandos.

blandos. Diferencia con su compañero: 0.915 segundos.

El argentino buscó su mejor registro sobre el final

Colapinto logró mejorar su posición en el tramo final de la sesión. Tras luchar desde el fondo de la grilla durante buena parte de la práctica, aprovechó los últimos minutos para salir con neumáticos blandos y buscar una vuelta rápida.

El argentino fue precisamente el primero en salir a buscar un registro fuerte con gomas rojas. En ese momento consiguió colocarse de manera provisoria en el sexto puesto, mostrando una mejora importante respecto de su posición previa.

Sin embargo, la clasificación fue modificándose a medida que los demás pilotos completaron sus vueltas rápidas. Entre ellos estuvo Gasly, quien también mejoró su marca y pasó momentáneamente al tercer lugar. El francés marcó un tiempo de 1:13.911, registro que lo dejó a apenas 0.564 segundos del tiempo de punta de Leclerc en ese momento de la práctica.

Colapinto, por su parte, continuó trabajando sobre el comportamiento de su monoplaza hasta encontrar su mejor vuelta. El 1:14.826 definitivo le permitió recuperar terreno y cerrar la sesión en el 13° lugar.

Gasly aprovechó las nuevas actualizaciones de Alpine

La principal noticia para Alpine durante la jornada estuvo relacionada con el rendimiento del A526 de Pierre Gasly, que estrenó las prometidas actualizaciones en su monoplaza.

El francés consiguió el octavo mejor tiempo de la práctica con una vuelta de 1:13.911, en una actuación que mostró avances para la escudería.

La diferencia con Colapinto estuvo directamente vinculada con la configuración de ambos autos dentro de esta jornada: mientras Gasly contó con las nuevas mejoras, el argentino todavía no cuenta con esas actualizaciones en su monoplaza.

La comparación entre los dos pilotos de Alpine quedó reflejada en los tiempos registrados:

Pierre Gasly: 8° puesto, 1:13.911.

8° puesto, 1:13.911. Franco Colapinto: 13° puesto, 1:14.826.

13° puesto, 1:14.826. Diferencia entre ambos: 0.915 segundos.

0.915 segundos. Diferencia de Gasly con el líder: 0.962 segundos.

El rendimiento de Gasly permitió a Alpine cerrar una sesión positiva en términos de evolución del auto, mientras que Colapinto terminó por detrás de su compañero, aunque consiguió acercarse a él durante los últimos minutos de actividad.

Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo

El mejor registro de la primera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del campeonato.

Antonelli completó su vuelta más rápida en 1:12.949, estableciendo el tiempo de referencia de la sesión.

El registro del piloto de Mercedes quedó por delante del tiempo conseguido posteriormente por los demás competidores, mientras que Gasly terminó octavo y Colapinto cerró la práctica en la decimotercera posición.

La diferencia entre el tiempo de Antonelli y el de Colapinto fue de 1.877 segundos, tomando como referencia los registros finales mencionados para ambos pilotos.

La primera práctica dejó así una fotografía inicial del rendimiento de los equipos en el Gran Premio de Países Bajos, con Antonelli como referencia y con Alpine mostrando un comportamiento diferente entre sus dos autos debido a la incorporación de las nuevas actualizaciones únicamente en el monoplaza de Gasly.