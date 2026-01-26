Colapinto tras los primeros tests de la F1: "Nuestro enfoque está en Australia"

Franco Colapinto inició su primera pretemporada completa como piloto titular de Fórmula 1 con sensaciones positivas, a pesar de un inconveniente técnico que interrumpió momentáneamente su actividad en pista. Desde Barcelona, el joven argentino —seguido de cerca también por el público de Catamarca— se mostró optimista con el funcionamiento del nuevo Alpine A526 y dejó definiciones claras de cara al arranque del campeonato 2026, que tendrá su primera carrera el 8 de marzo en Australia.

"Estoy muy feliz de estar en mi primera pretemporada con un coche nuevo, con nuevas regulaciones. Los coches son muy diferentes. Hay grandes cambios y eso siempre es muy emocionante", expresó Colapinto tras la jornada inicial de pruebas. En ese sentido, valoró el trabajo del equipo: "El equipo hizo un muy buen trabajo trayendo el coche aquí a esta prueba. Ha sido muy apretado para todos, y los chicos y chicas en Enstone hicieron un gran esfuerzo".

El argentino transita su primera temporada completa como piloto titular luego de haber debutado como reemplazo en Williams durante 2024 y continuar su camino en Alpine en 2025. En diálogo con el sitio oficial de la Fórmula 1, destacó la importancia del kilometraje acumulado: "Es lo que necesitaba. Con estas vueltas, todo el aprendizaje al inicio de la temporada es muy útil. Voy a intentar aprovecharlo al máximo y trabajar mucho con el equipo".

Sobre las próximas sesiones de ensayos, previstas para el 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes, señaló: "Con suerte podremos tener un par de buenos días próximamente, acumular más kilómetros y conocer un poco más el coche. Luego prepararnos para Bahréin".

Colapinto remarcó que el A526 presenta diferencias sustanciales respecto al modelo anterior. "Es muy diferente, aunque sigue siendo un coche de carreras y hay que conducirlo rápido, dentro del agarre disponible", explicó. También detalló cambios técnicos relevantes: "La gestión de la energía cambia un poco, los neumáticos son mucho más delgados y pequeños. Hay muchos ajustes a los que necesitamos adaptarnos".

Según el piloto, el nuevo reglamento obliga a modificar tanto la filosofía de trabajo como la puesta a punto del monoplaza. "Tenemos muchas cosas que aprender y entender", subrayó.

Finalmente, Colapinto centró todas sus expectativas en el debut del campeonato: "Mientras trabajemos bien con el equipo, tendremos buenos resultados en Melbourne. Nuestro enfoque está ahí. Hay que enfocarse en nosotros mismos y sacar el máximo provecho de cada vuelta en pista".

De acuerdo a la información difundida por Alpine, este lunes el argentino completó 60 vueltas durante el shakedown en Barcelona, recorriendo un total de 279 kilómetros.

Susto en los tests: un problema técnico obligó a Colapinto a detenerse en pista

Franco Colapinto fue uno de los primeros pilotos en salir a pista cuando el semáforo se habilitó en la jornada de ensayos en Barcelona. Sin embargo, tras las primeras dos horas de actividad, el Alpine A526 presentó un inconveniente técnico que obligó al piloto argentino a detenerse durante algunos minutos.

La situación provocó la primera bandera roja de la sesión, aunque la interrupción fue breve. Colapinto logró reanudar la marcha y regresar con el monoplaza hasta el garaje del equipo, sin que se registraran consecuencias mayores.