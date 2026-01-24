Con el "Colo" Moreno de titular, River Plate debuta en el Torneo Apertura contra Barracas

River Plate visitará este sábado a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura, en un partido que marcará el comienzo oficial de la temporada y que tendrá un condimento especial para Catamarca: Aníbal Moreno será titular en el debut del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.
El encuentro se disputará desde las 17.00 en el estadio Claudio Fabián Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez y Héctor Paletta a cargo del VAR. La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN Premium.
Para este compromiso, el entrenador de River no podrá contar con Franco Armani, quien continúa recuperándose de un desgarro. En su lugar atajará Santiago Beltrán, arquero que sumó minutos durante la pretemporada.
Gallardo apostará desde el inicio por los tres refuerzos incorporados en el mercado de pases: Fausto Vera, el catamarqueño Aníbal Moreno y Matías Viña. En ese contexto, el mediocampista nacido en Catamarca tendrá su estreno oficial con la camiseta millonaria, en un partido seguido con atención por los hinchas de la provincia.
Barracas Central llega al debut tras cerrar el 2025 con una clasificación histórica a la Copa Sudamericana, aunque afrontó el inicio del nuevo torneo con varias bajas importantes, entre ellas las de Javier Ruiz, Nahuel Barrios y Nicolás Blandi.
Posibles formaciones
River:
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre.
DT: Marcelo Gallardo.
Barracas Central:
Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera.
DT: Rubén Darío Insúa.