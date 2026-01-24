Con el "Colo" de titular, River debutó con triunfo ante Barracas Central

El fútbol argentino volvió a la actividad oficial y River Plate inició el Torneo Apertura 2026 con una victoria por la mínima frente a Barracas Central. En la tarde del sábado, el equipo de Núñez se impuso 1-0 en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia, con una sólida actuación colectiva y un aporte clave del mediocampista catamarqueño Aníbal Moreno, quien fue parte del dominio riverplatense a lo largo del encuentro.

Desde el comienzo del partido, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo mostró superioridad en el manejo del balón y controló el ritmo del juego. En ese contexto, Moreno fue una de las piezas importantes en la mitad de la cancha, aportando equilibrio y recuperación en un primer tiempo en el que River generó varias situaciones de peligro, aunque sin lograr abrir el marcador.

La etapa inicial también estuvo marcada por la principal polémica del partido: un penal reclamado por River tras una presunta mano de Gastón Campi dentro del área. El árbitro Nicolás Ramírez decidió no sancionar la infracción y el VAR no intervino para una eventual revisión de la jugada.

En el segundo tiempo, River logró quebrar la paridad mediante la pelota parada. Juan Fernando Quintero ejecutó un centro pasado que encontró a Gonzalo Montiel, quien de cabeza marcó el 1-0 definitivo. A partir de allí, el Millonario estuvo más cerca de ampliar la ventaja que Barracas Central de llegar al empate, con un dominio sostenido en el que volvió a destacarse el trabajo del mediocampo.

De esta manera, River sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura y comenzó el certamen con una victoria que también tuvo sello catamarqueño, a través de la presencia de Aníbal Moreno en el once inicial.