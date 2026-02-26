Vélez y Deportivo Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Vélez empató 0-0 con Deportivo Riestra en un partido que tuvo pocas llegadas de riesgo que se disputó en el estadio José Amalfitani, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

En un duelo que no tuvo goles, la llegada más clara del partido fue de la visita, a los 18 minutos de la primera parte, con un mano a mano por izquierda del volante Antony Alonso que fue detenido por el arquero Álvaro Montero.

Con el empate, el "Fortín" se mantiene en la primera posición de la zona A, que ahora comparte con Estudiantes, con 15 puntos, mientras que el equipo que dirige Gustavo Benítez es anteúltimo del grupo mencionado, con cuatro unidades.

En la próxima fecha se dará un duelo de líderes, ya que el equipo de Guillermo Barros Schelotto deberá visitar al "Pincha" el lunes 2 de marzo a las 19:15, mientras que el "Malevo" recibirá a Platense, en el mismo día y horario.

La primera llegada del partido fue de la visita, en el primer minuto, con una volea desde el borde del área del delantero Jonathan Herrera, que salió con poca potencia y fue contenida por el arquero Álvaro Montero sobre su poste derecho.

Deportivo Riestra volvió a acercarse al gol cuando iban 18 minutos, con un pase filtrado que dejó mano a mano al volante Antony Alonso sobre el poste izquierdo, cuyo remate cruzado a media altura fue desviado por Montero.

Vélez no tuvo situaciones de riesgo hasta los 33 minutos, con una subida por el medio del enganche Manuel Lanzini, que salió hacia la izquierda y metió un zurdazo bajo y cruzado, detenido por el guardameta Ignacio Arce.

La primera jugada de peligro del complemento fue del local, a los 11 minutos, con una buena jugada individual de Lanzini, que terminó abriendo hacia la izquierda para el disparo del extremo Imanol Machuca, que no tuvo precisión.

El "Fortín" se volvió a acercar tres minutos después, con un tiro del delantero Florián Monzón desde el vértice izquierdo del área, que Arce pudo contener sobre su primer poste.

Riestra tuvo su primer ataque del complemento en 16 minutos, en los pies de Alonso, quien se quedó con un rebote y remató rápidamente, aunque la pelota se desvió en un defensor y salió a la posición de Montero, que pudo mandarla al córner.

A los 29 minutos, luego de una serie de rebotes en la que el arquero colombiano no se pudo hacer con la pelota, el lateral Nicolás Sansotre remató desde el borde del área, con un tiro que se fue elevado.

En 35 minutos de la segunda parte, un centro al primer palo fue peinado para la llegada del lateral Elías Gómez, que sorprendió con su aparición pero remató desviado.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 7.

Vélez 0 - 0 Deportivo Riestra.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Yamil Possi.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Imanol Machuca; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Nicolás Watson, Jonatan Goitia, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Gabriel Obredor por Alexander Díaz (R), 10m. Pablo Monje por Nicolás Watson (R), 26m. Matías García por Jonatan Goitia (R); Claudio Baeza por Lucas Robertone (V) y Dilan Godoy por Imanol Machuca (V), 35m. Thiago Silvero por Joaquín García (V); 39m. Nicolás Benegas por Antony Alonso (R) y Alejo Dramisino por Jonathan Herrera (R).