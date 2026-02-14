Con dos golazos de Valentín Dávila, Talleres superó a Gimnasia de Mendoza

Talleres de Córdoba le ganó 2-1 como local a Gimnasia de Mendoza, por la quinta fecha del Torneo Apertura, y sumó tres puntos claves que le permitieron meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

Los dos goles del equipo cordobés los hizo Valentín Dávila, quien ingresó desde el banco de suplentes, mientras que para el equipo mendocino había igualado provisoriamente Agustín Modica.

El juvenil Dávila, quién comenzó en el banco de suplentes, pero ingresó a los 17 minutos del primer tiempo en lugar de Bruno Barticciotto, conectó una gran volea para abrir el marcador a favor de los locales, en el estadio Mario Alberto Kempes, y convertir su primer gol en Primera División.

Cuando parecía que el duelo se iría al descanso en ventaja para la "T", apareció el empate para el "Lobo mendocino" de Agustín Modica, quien solo debió empujar la pelota al fondo de la red tras un pase de Facundo Lencioni y una gran jugada de Ulises Sánchez.

El encargado de darle la ventaja definitiva a Talleres fue nuevamente Dávila, quien cerró su noche soñada con un buen zapatazo desde afuera del área que se metió en el primer palo del arco defendido por César Rigamonti, de muy floja reacción.

Este triunfo le permitió a Talleres alcanzar los siete puntos en este Torneo Apertura, para ubicarse en séptimo lugar de la Zona A. Gimnasia de Mendoza, por su parte, cayó a la décima posición.

En la próxima fecha, Talleres tendrá una dura visita ante Rosario Central, mientras que Gimnasia de Mendoza recibirá a su homónimo de La Plata.

Síntesis de Talleres de Córdoba - Gimnasia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Apertura

Torneo Apertura 2026

Zona A - fecha 5

Talleres (Cba) - Gimnasia (M)

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Sebastián Bresba

Talleres (Cba): Guido Herrera; Gabriel Báez, Santiago Fernández, Matias Catalan, Augusto Schott; Mateo Caceres, Juan Sforza, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Bruno Barticciotto, Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tévez.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Matías Recalde, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Juan Franco; Facundo Lencioni, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Luciano Paredes; Valentino Simoni, Agustin Modica. DT: Ariel Broggi.

Goles en el primer tiempo: 37m. Valentín Dávila (T); 44m. Agustín Modica (G).

Gol en el segundo tiempo: 22m. Valentín Dávila (T).

Cambio en el primer tiempo: 17m. Valentán Dávila por Bruno Barticciotto (T).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Carrera por Muñoz (G), 9m. Alex Vigo por Gabriel Báez (T), 21m. Santiago Rodríguez por Agustín Modica (G), 29m. Julián Ceballos por Juan Franco y Brian Ferreyra por Valentino Simoni (G), 32m. Ulises Ortegoza por Giovanni Baroni, Diego Valoyes por Ronaldo Martínez y Martín Río por Mateo Cáceres (T) y 42m. Esteban Fernández por Ulises Sánchez (G).