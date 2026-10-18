Con gol de Galván y Correa, River le gana a Belgrano y se mete entre los mejores ocho del Clausura

River Plate visitará este domingo a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura, con el catamarqueño Aníbal "Colo" Moreno entre los titulares. El encuentro se jugará desde las 20.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, con ambas hinchadas y transmisión en vivo por ESPN Premium.
El Millonario llega tras empatar 1-1 ante Sarmiento en Junín, con gol de Gonzalo Montiel. Ese resultado lo dejó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona B, por lo que buscará una victoria para acercarse a los ocho primeros y afrontar de la mejor manera el Superclásico.
El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El catamarqueño, desde el arranque
Aníbal Moreno será una de las piezas del mediocampo de River en un compromiso exigente para el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio. El futbolista catamarqueño tendrá la oportunidad de aportar su juego en un partido importante para las aspiraciones del equipo en el tramo decisivo de la fase regular.
River suma 17 puntos y ocupa el noveno puesto de la Zona B, a una unidad de Barracas Central, que también tiene pendiente su partido. En la tabla anual acumula 46 puntos y se encuentra décimo, fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales para 2027, según los datos previos al encuentro.
Belgrano llega en racha positiva
El Pirata atraviesa un buen momento: acumula seis partidos sin derrotas y viene de conseguir tres victorias consecutivas, entre ellas el clásico cordobés ante Talleres. Además, se impuso por 2-0 frente a Racing en el Cilindro.
Con 22 puntos, Belgrano se ubica entre los primeros puestos de la Zona B, a tres unidades de los líderes, Rosario Central y Argentinos Juniors. En la tabla anual suma 48 puntos y ocupa el séptimo lugar, por lo que buscará aprovechar la localía para seguir escalando.
Las formaciones confirmadas
River Plate
Santiago Beltrán
Gonzalo Montiel
Lucas Martínez Quarta
Nicolás Otamendi
Francisco Ortega
Aníbal Moreno
Tobías Andrada
Thiago Almada
Tomás Galván
Ángel Correa
Lucas Beltrán
Entrenador: Leonardo Ponzio.
Belgrano
Thiago Cardozo
Leonardo Morales
Alexis Maldonado
Lisandro López
Adrián Spörle
Adrián Sánchez
Franco Vázquez
Emiliano Rigoni
Lucas Zelarayán
Ramiro Hernández
Lucas Passerini
Entrenador: Ricardo Zielinski.
El partido representa una oportunidad importante para ambos equipos: River necesita sumar para volver a la zona de clasificación, mientras que Belgrano intentará prolongar su racha positiva y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.