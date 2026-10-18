Con gol de Galván y Correa, River le gana a Belgrano y se mete entre los mejores ocho del Clausura

River Plate visitará este domingo a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura, con el catamarqueño Aníbal "Colo" Moreno entre los titulares. El encuentro se jugará desde las 20.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, con ambas hinchadas y transmisión en vivo por ESPN Premium.

El Millonario llega tras empatar 1-1 ante Sarmiento en Junín, con gol de Gonzalo Montiel. Ese resultado lo dejó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona B, por lo que buscará una victoria para acercarse a los ocho primeros y afrontar de la mejor manera el Superclásico.

El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El catamarqueño, desde el arranque

Aníbal Moreno será una de las piezas del mediocampo de River en un compromiso exigente para el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio. El futbolista catamarqueño tendrá la oportunidad de aportar su juego en un partido importante para las aspiraciones del equipo en el tramo decisivo de la fase regular.

River suma 17 puntos y ocupa el noveno puesto de la Zona B, a una unidad de Barracas Central, que también tiene pendiente su partido. En la tabla anual acumula 46 puntos y se encuentra décimo, fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales para 2027, según los datos previos al encuentro.

Belgrano llega en racha positiva

El Pirata atraviesa un buen momento: acumula seis partidos sin derrotas y viene de conseguir tres victorias consecutivas, entre ellas el clásico cordobés ante Talleres. Además, se impuso por 2-0 frente a Racing en el Cilindro.

Con 22 puntos, Belgrano se ubica entre los primeros puestos de la Zona B, a tres unidades de los líderes, Rosario Central y Argentinos Juniors. En la tabla anual suma 48 puntos y ocupa el séptimo lugar, por lo que buscará aprovechar la localía para seguir escalando.

Las formaciones confirmadas

River Plate

Santiago Beltrán

Gonzalo Montiel

Lucas Martínez Quarta

Nicolás Otamendi

Francisco Ortega

Aníbal Moreno

Tobías Andrada

Thiago Almada

Tomás Galván

Ángel Correa

Lucas Beltrán

Entrenador: Leonardo Ponzio.

Belgrano

Thiago Cardozo

Leonardo Morales

Alexis Maldonado

Lisandro López

Adrián Spörle

Adrián Sánchez

Franco Vázquez

Emiliano Rigoni

Lucas Zelarayán

Ramiro Hernández

Lucas Passerini

Entrenador: Ricardo Zielinski.

El partido representa una oportunidad importante para ambos equipos: River necesita sumar para volver a la zona de clasificación, mientras que Belgrano intentará prolongar su racha positiva y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.