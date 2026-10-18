Messi y Cristiano Ronaldo compiten por el mejor Balón de Oro de la historia

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo, esta vez fuera de las canchas. La organización del Balón de Oro lanzó una votación para que los fanáticos elijan cuál fue la mejor edición del premio de la historia, con temporadas de diez leyendas del fútbol mundial.

La encuesta, denominada BOAT, tiene al portugués al frente de las preferencias. Según los porcentajes difundidos en el material de origen, el Balón de Oro que Cristiano Ronaldo obtuvo en 2008 reúne el 62% de los votos, seguido por el de Messi en 2012, con el 13%.

El tercer puesto también corresponde al capitán de la Selección argentina: su consagración de 2023 concentra el 9%.

Cómo funciona la votación

La iniciativa comenzó a principios de octubre y, de acuerdo con la información publicada, estará disponible hasta el 27 de octubre a las 00:00 de París, es decir, las 19 del día anterior en la Argentina.

Para participar, los usuarios deben pagar un euro por voto. Además, pueden volver a votar por el mismo futbolista o elegir otra temporada.

Junto con Messi y Cristiano Ronaldo, la lista incluye a Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano, todos ganadores del galardón en más de una oportunidad.

Por qué se destacan las temporadas de 2008 y 2012

Cristiano Ronaldo obtuvo su primer Balón de Oro en 2008, durante su etapa en el Manchester United. Aquella temporada, el equipo inglés ganó la Premier League y la Champions League, mientras que el delantero portugués terminó como máximo goleador de la liga inglesa, con 31 tantos.

Messi, en cambio, quedó asociado a una marca individual excepcional en 2012. Durante ese año calendario convirtió 91 goles en 69 partidos, un registro que convirtió aquella campaña en una de las más recordadas de su carrera.

El argentino también aparece entre las opciones destacadas por su Balón de Oro de 2023, que recibió después de conquistar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina y ganar la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el Paris Saint-Germain.

Los porcentajes de otros premios

Entre las temporadas de Cristiano Ronaldo, el Balón de Oro de 2007 registra el 7% de los votos, mientras que el de 2016 alcanza el 2%.

En el caso de Messi, sus consagraciones de 2009, 2011, 2015 y 2019 reúnen un 1% cada una, según los datos citados en la publicación original.

La comparación vuelve a enfrentar los legados de dos futbolistas que marcaron una época. Messi es el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho distinciones, mientras que Cristiano Ronaldo obtuvo cinco.

La carrera por los 1.000 goles

Los dos astros también mantienen un objetivo estadístico en sus carreras: alcanzar los 1.000 goles oficiales.

De acuerdo con las cifras consignadas en el material de origen, Cristiano Ronaldo suma 981 tantos en 1.340 partidos, mientras que Messi acumula 936 en 1.180 encuentros, luego de marcar dos goles ante Atlanta United con el Inter Miami.

La votación sobre el mejor Balón de Oro busca poner en perspectiva distintas épocas y trayectorias, aunque los resultados parciales pueden cambiar hasta el cierre de la participación.