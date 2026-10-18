San Lorenzo venció a Estudiantes en la última jugada y llega entonado a la recta final

San Lorenzo consiguió una importante victoria este domingo al derrotar por 2-1 a Estudiantes de La Plata, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga Profesional. El equipo azulgrana se quedó con los tres puntos gracias a un gol agónico de Facundo Gulli, cuando se jugaban 49 minutos del segundo tiempo.

El conjunto platense se había puesto en ventaja a los 13 minutos de la primera etapa, con un tanto de Edwuin Cetré. Sin embargo, San Lorenzo reaccionó y llegó al empate a los 43 minutos del primer tiempo, por intermedio de Guzmán Corujo.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate, Gulli apareció en el cierre para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo del Ciclón.

Estudiantes tuvo más la pelota, pero no pudo evitar la derrota

Las estadísticas reflejaron un mayor control del juego por parte de Estudiantes, que terminó con el 63% de la posesión y 408 pases correctos. San Lorenzo, en cambio, registró el 37% de la tenencia y 174 pases acertados.

Pese a esa diferencia, el conjunto visitante generó más remates: 12 contra 10 del Pincha. También consiguió más recuperaciones, con 20 frente a las 12 del equipo local.

En cuanto a las infracciones disciplinarias, Estudiantes recibió cinco tarjetas amarillas y San Lorenzo tres. Ninguno de los dos equipos terminó con jugadores expulsados.

Cómo sigue el calendario

Tras este triunfo, San Lorenzo recibirá a Newell's el sábado 24 de octubre, a las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain.

Estudiantes, por su parte, visitará a Unión de Santa Fe el lunes 26 de octubre, desde las 19, en el estadio 15 de Abril.

Con este resultado, San Lorenzo quedó en la novena posición del Grupo A, mientras que Estudiantes se ubica décimo, de acuerdo con los datos consignados en el informe del encuentro.

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