Racing e Independiente igualaron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente protagonizaron este domingo una nueva edición del clásico de Avellaneda, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el Cilindro de Avellaneda, ambos equipos terminaron repartiendo puntos tras igualar 1-1 en un encuentro que mostró dos momentos bien diferenciados: el dominio de la Academia durante la primera etapa y la reacción del Rojo en el complemento.

El conjunto local consiguió imponer sus condiciones durante buena parte del primer tiempo, generó las aproximaciones más destacadas y encontró la apertura del marcador a través de Matías Zaracho. Sin embargo, no logró sostener la ventaja frente a un Independiente que mejoró su rendimiento en la segunda mitad y encontró en el ingreso de Maximiliano Meza una pieza determinante para cambiar el desarrollo del partido.

El empate llegó desde el punto penal y modificó el escenario de un encuentro que Racing había comenzado a controlar. A partir de ese momento, la superioridad que había construido la Academia perdió fuerza y los dos equipos tuvieron que apoyarse en las intervenciones de sus respectivos arqueros para evitar que el marcador volviera a modificarse.

El resultado final dejó un balance poco satisfactorio para ambas instituciones. Racing quedó prácticamente sin chances en la temporada, mientras que Independiente sumó un punto con sabor a poco, aunque consiguió mantenerse dentro de la zona de Reducido.

Racing tomó la iniciativa desde los primeros minutos

Durante la primera parte, la Academia asumió el protagonismo y buscó llevar el juego hacia el campo de Independiente. El dominio del equipo local se reflejó en las primeras llegadas, con Tomás Conechny como uno de los futbolistas que intentó generar peligro sobre el arco defendido por Rodrigo Rey.

A los 10 minutos del primer tiempo, Conechny protagonizó una de las primeras oportunidades de Racing. El atacante ensayó un remate desde un ángulo muy cerrado, pero no consiguió concretar. Aunque la jugada no terminó en gol, anticipó las intenciones ofensivas del conjunto local, que continuó buscando espacios para quebrar la resistencia de su rival.

La insistencia de Racing encontró su recompensa cerca de la media hora de juego. La acción que desembocó en el primer tanto comenzó con una pérdida de Mateo Pérez Curci en campo propio, una situación que permitió al equipo local recuperar la iniciativa ofensiva y avanzar hacia el área de Independiente.

Conechny participó nuevamente en la construcción de la jugada y envió un centro desde la izquierda. El envío generó una situación comprometida para la defensa visitante y obligó a intervenir a Rodrigo Rey, quien intentó despejar el balón con los puños. Sin embargo, la reacción del arquero no resultó suficiente para evitar el desenlace. Adrián «Maravilla» Martínez se anticipó de cabeza y participó en una acción que podía terminar en gol o derivar en un penal. Finalmente, Matías Zaracho apareció para completar la maniobra.

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Zaracho puso el 1-0

La jugada terminó con Matías Zaracho empujando la pelota sobre la línea, lo que permitió a Racing establecer el 1-0. El gol llegó como consecuencia de una secuencia ofensiva en la que intervinieron Conechny y Martínez, después de la pérdida de Pérez Curci en terreno propio.

Con esa definición, la Academia consiguió trasladar al resultado la superioridad que había mostrado durante el primer tiempo. El tanto le dio una ventaja importante en el clásico y obligó a Independiente a modificar su planteo para intentar recuperarse en la etapa complementaria.

La diferencia, sin embargo, no alcanzó para definir el encuentro. Pese a la iniciativa de Racing y a la ventaja conseguida cerca de la media hora, el Rojo conservó sus posibilidades de reacción de cara al segundo tiempo.

La primera mitad dejó así una imagen favorable al conjunto local, que había logrado generar peligro y abrir el marcador. Para Independiente, en cambio, el desafío consistía en mejorar su funcionamiento y encontrar respuestas ofensivas que le permitieran volver a meterse en el partido.

El ingreso de Maxi Meza cambió el panorama

En el complemento, el desarrollo del clásico comenzó a modificarse. La mejoría del equipo dirigido por Jadson Viera alteró la dinámica que había predominado durante los primeros 45 minutos y permitió que Independiente recuperara protagonismo. En ese contexto, el ingreso de Maximiliano Meza resultó decisivo para la visita. El exjugador de River terminó siendo el responsable de convertir el penal que le permitió al Rojo establecer la igualdad y evitar que Racing se quedara con la victoria.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Escudero cometió una infracción dentro del área sobre Meza. La falta derivó en un penal que representó una oportunidad concreta para Independiente, que buscaba aprovechar la mejoría mostrada desde el inicio de la segunda etapa.

El propio Meza se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos. Con su remate, consiguió vencer la resistencia de Facundo Cambeses y estableció el 1-1 definitivo. La igualdad cambió el escenario del partido. Racing perdió la superioridad que había construido durante la primera parte, mientras que Independiente encontró un impulso para intentar completar la remontada. A partir de entonces, el resultado volvió a quedar abierto y ninguno de los dos equipos pudo imponer una diferencia decisiva.

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Rey y Cambeses evitaron nuevos goles

Después del empate, las intervenciones de los arqueros adquirieron un papel central. Tanto Rodrigo Rey como Facundo Cambeses respondieron en momentos importantes y evitaron que el clásico terminara con un vencedor.

El guardameta de Independiente sostuvo a su equipo ante una nueva oportunidad de Racing. Rey logró detener una definición de tijera de Adrián «Maravilla» Martínez, una intervención que impidió que la Academia recuperara la ventaja y mantuvo el empate en el marcador.

Del otro lado, Cambeses también tuvo una actuación determinante. El arquero de Racing evitó que Maximiliano Meza consiguiera su segundo tanto y le negó a Independiente la posibilidad de pasar al frente.

Las dos acciones reflejaron el equilibrio que se instaló después del 1-1. Racing intentó volver a encontrar el camino hacia el gol, mientras que Independiente buscó aprovechar sus oportunidades para llevarse los tres puntos. Sin embargo, las respuestas de Rey y Cambeses impidieron que alguno de los dos equipos pudiera concretar sus intentos.

Un punto para cada uno y un presente complicado

El encuentro concluyó sin un vencedor y con un reparto de puntos que dejó sensaciones diferentes, aunque poco alentadoras, para ambos equipos. Racing había sido superior durante el primer tiempo, se puso en ventaja con Zaracho y tuvo oportunidades para sostener su dominio, pero no consiguió impedir la reacción de su clásico rival.

Independiente, por su parte, logró recomponerse en el complemento, encontró en Meza al autor del empate y evitó la derrota. No obstante, la igualdad dejó un sabor a poco para el Rojo, que no pudo aprovechar la reacción para quedarse con la victoria.