Con gran éxito finalizó el Torneo de Verano Online

El pasado viernes 25 de marzo, por la noche, se jugó la última fecha de la Copa de Verano “Catamarca Ajedrez”, que fue un torneo online que se jugó por la plataforma internacional lichess.org; que organizó la Asociación Catamarca Ajedrez y el Club Social 25 de Agosto.

A lo largo de 9 fechas, se coronó campeón el santiagueño Iván Zaidman quien se adjudicó la copa de manera anticipada, lo siguieron Sergio Carrizo de Catamarca, que tuvo una gran remontada y Dario Ocampo también de Catamarca y que siempre está peleando el podio; tanto en los eventos presenciales como en éste caso virtual.

Completaron el cuadro de premiación, Francisco Martinez Miñarro de España, que a pesar de la diferencia horaria acompañó todas las fechas, Nicolás Luna de Santiago del Estero, Mariano Menéndez de Valle Viejo, Catamarca, Marcos Moyano de La Falda- Córdoba, el santiagueño Facundo Soria Milet, el jujeño Hugo Gutierrez y el jovencito Ezequiel Casco de Catamarca.

Una vez más, la Asociación Catamarca Ajedrez estuvo presente en la movida ajedrecística del verano, manteniendo atentos a todos aquellos que quisieron prenderse desde cualquier dispositivo electrónico para disputar ésta nueva modalidad de juego que son los torneos online.

9na Fecha

1.Sergio Carrizo, Catamarca

2.Dario Ocampo, Catamarca

3.Franco Cruz, Belén, Catamarca

4.Carlos Zavaleta, Valle Viejo, Catamarca

5.Nicolás Luna, Sgo. Del Estero

6.Marcos Moyano, La Falda, Córdoba

7.Carlos Ocampo, Catamarca

8.Mariano Menéndez, Valle Viejo, Catamarca

9.Fernando Ocampo, Santa Maria, Catamarca

10.Claudio Fontana, San Clemente del Tuyú, Bs. As.

Reconocimientos Destacados

Mejor Sub 1800: Silvio Aldeco, Catamarca

Mejor Sub 1600: Martín Luna, Catamarca

Mejor Sub 1400: Azucena Reinoso, Catamarca

Posiciones Finales 1° Torneo Online Copa de Verano, Catamarca Ajedrez

1.Campeón, Iván Zaidman, Sgo. Del Estero 137 pts.

2.Sergio G. Carrizo, Catamarca 114 pts.

3.Dario Ocampo, Catamarca 107 pts.

4.Francisco Martinez Miñarro, España 75 pts.

5.Nicolás Luna, Sgo. del Estero 67 pts.

6.Mariano Menéndez, V. Viejo, Catamarca 65 pts.

7.Marcos Moyano, La Falda, Córdoba 44 pts.

8.Facundo Soria Milet, Sgo. Del Estero 43 pts.

9.Hugo Gutierrez, Jujuy 34 pts.

10.Ezequiel Casco, Catamarca 26 pts.

Agradecimientos

La Comisión Directiva de la Asociación Catamarca Ajedrez agradece a Adhesivos y Selladores SILOC, Lubricantes y Limpiadores W80 y L80, al diseñador Gráfico Mario Vega Ocampo, al responsable de prensa Lic. Juan Francisco Moreno Bustamante y al Prof. Carlo Amaya, quien fue el director de la fecha del Torneo.