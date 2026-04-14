Estudiantes superó a Cusco y logró su primera victoria en la Copa Libertadores

Estudiantes derrotó a Cusco de Perú por 2-1 en un partido en el que necesitó jugar con un hombre de ventaja para poder demostrar superioridad y que disputaron esta noche, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2026.

Para el local convirtieron los delanteros Facundo Farías y Tiago Palacios, en 27 minutos del primer tiempo y 2 del segundo, mientras que para la visita había marcado la igualdad parcial el extremo Lucas Colitto, cuando iban 30 de la primera mitad.

Además, la visita jugó con un hombre menos desde el quinto minuto de la segunda parte, por la doble amonestación del mencionado Colitto.

Con el triunfo, el "Pincha" se quedó con la primera posición del grupo A, con cuatro unidades, mientras que el elenco que dirige el argentino Alejandro Orfila es último, sin sumar puntos.

En la próxima fecha, el equipo de Alexander Medina deberá recibir al campeón defensor de la Libertadores, el Flamengo de Brasil, el miércoles 29 de abril a partir de las 21:30, mientras que el conjunto peruano será visitante de Deportivo Independiente Medellín de Colombia, el jueves 30 de abril a las 23:00.

La primera llegada del partido fue del local, en el primer minuto, con un centro desde la izquierda que llegó al segundo palo para el cabezazo del delantero Guido Carrillo, que se fue cerca del poste derecho del arquero Pedro Díaz.

El "Pincha" volvió a generar peligro en el noveno minuto del primer tiempo, con un remate desde afuera del área del volante Ezequiel Piovi que salió potente pero impreciso, a algunos centímetros del travesaño.

Solo un minuto después, Cetré sacó un disparo cruzado desde el costado izquierdo del área, desviado luego de una gran estirada por Pedro Díaz.

El conjunto peruano tuvo su primera llegada de peligro en 26 minutos del primer tiempo, con un remate del volante argentino Gabriel Carabajal desde el círculo central que intentó sorprender al arquero Fernando Muslera, aunque el uruguayo pudo correr hacia atrás y frenar la pelota a algunos metros de la línea de meta.

Estudiantes abrió el marcador a los 27 minutos, cuando el arquero Pedro Díaz salía a quedarse con un pase largo al segundo palo pero chocó con su compañero Aldair Fuentes, por lo que perdió la pelota y se la sirvió a Facundo Farias, que definió al gol ante el arco libre.

Solo tres minutos después, el extremo argentino Lucas Colitto gambeteó por el costado derecho del área, quedó mano a mano con Muslera y lo venció cruzando un derechazo bajo, para el 1-1.

En 34 minutos, un remate de primera desde el borde del área de Cetré salió alto y, aunque tomó efecto, cayó por detrás del techo del arco.

Seis minutos más tarde, un centro bajo desde la derecha habilitó el desmarque por el primer palo de Carabajal, que definió con la tibia y terminó desviando su disparo por encima del palo horizontal.

En el segundo minuto del complemento, el extremo Tiago Palacios se quedó con una pelota suelta sobre el borde del área y sacó un zurdazo con efecto al segundo palo, que además se desvió en un rival para terminar entrando cerrado por el poste derecho de Díaz.

La visita se quedó con un hombre menos a los cinco minutos del segundo tiempo, luego de una infracción por detrás de Colitto sobre el volante Mikel Amondarain que lo hizo ver la segunda amarilla.

A los 17 minutos, un derechazo bajo y de primera del volante Gabriel Neves desde afuera del área dio en el palo izquierdo del guardameta del conjunto peruano.

En 25 minutos de la segunda etapa, Tiago Palacios recibió por el costado derecho, se cerró y sacó un disparo buscando el ángulo derecho del arquero rival, aunque erró por unos pocos centímetros.

A los 40 minutos, en un final de partido en el que el conjunto peruano pudo generar algunas ocasiones de peligro, el mediocampista José Ali recibió por el costado izquierdo del área y pudo rematar, aunque sacó un tiro excesivamente alto.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo A.

Fecha 2.

Estudiantes 2 - 1 Cusco (Perú).

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Juan Cabero (Chile).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farias, Edwin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Cusco: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Lucas Colitto, Diego Soto. Oswaldo Valenzuela, Joel Herrera; Gabriel Carabajal, Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

Goles en el primer tiempo: 27m. Facundo Farias (E) y 30m. Lucas Colitto (C).

Goles en el segundo tiempo: 2m. Tiago Palacios (E).

Incidencia en el segundo tiempo: 5m. Lucas Colitto expulsado (C).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Nicolás Silva por Gabriel Carabajal (C), 17m. Gabriel Neves por Ezequiel Piovi (E), Alexis Castro por Facundo Farías (E) y Brian Aguirre por Edwin Cetré (E); 20m. Carlo Diez por Joel Herrera (C) y José Ali por Diego Soto (C); 27m. Adolfo Gaich por Guido Carrillo (E), 36m. José Sosa por Mikel Amondarain (E); Iván Colman por Oswaldo Valenzuela (C) y Juan Tévez por Facundo Callejo (C).