Zeballos sobre el impacto de la crisis en Catamarca: "Hay mucha preocupación"

En diálogo con La Unión, el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, trazó un panorama sobre la coyuntura actual y las medidas que la Provincia viene implementando para amortiguar el impacto de la crisis económica sobre el entramado productivo.

El funcionario explicó que el trabajo oficial se desarrolla de manera articulada con distintos sectores, con especial foco en las actividades vitivinícola y olivícola, al tiempo que se avanza en gestiones orientadas a abrir canales de comercialización y exportación para diferentes productos. "Estamos trabajando en conjunto con los diferentes sectores, por ejemplo, vitivinícola y también con el sector olivícola y a su vez también en estos días estuvimos trabajando en una comercialización para ver si podíamos exportar diferentes productos", señaló.

La referencia a la búsqueda de mercados aparece como uno de los ejes estratégicos frente a un escenario marcado por la caída de ventas tanto en el plano nacional como internacional.

Precio del mosto para sostener la vitivinicultura

Uno de los puntos centrales abordados por Zeballos fue la situación del sector vitivinícola, que atraviesa una fuerte retracción en las ventas.

Ante ese cuadro, indicó que la Provincia decidió intervenir en el precio del mosto como herramienta de sostenimiento para los productores. El esquema contempla que el Gobierno aporte:

$10.000 por kilo de uva a cada productor

Según explicó, esta asistencia permitió que los productores pudieran retirar la producción de sus viñas, evitando que la caída del mercado afectara directamente la cosecha. Además, subrayó que la medida derivó en una economía circular, ya que el movimiento no solo beneficia al productor, sino también a otros actores vinculados a la cadena.

Entre los sectores alcanzados por este circuito mencionó a productores, fleteros, empresas receptoras y la misma mostera de Fiambalá. Zeballos destacó especialmente que en Fiambalá se encuentra funcionando una mostera donde actualmente se está recibiendo la producción, fortaleciendo la dinámica interna del sector.

Empresas en crisis

Al referirse a la crisis que atraviesan distintas empresas y al cierre de algunas firmas, el ministro reconoció que se trata de una "gran preocupación", tanto en el plano provincial como nacional.

Vinculó parte de esta situación con la apertura de las importaciones, al considerar que ello genera una baja y una merma en las ventas. Frente a ese escenario, explicó que el Estado provincial despliega diferentes programas de acompañamiento para sostener la actividad privada.

Uno de ellos es el programa de logística, mediante el cual la Provincia asiste a las empresas en la comercialización a través del subsidio al combustible. La herramienta apunta a reducir costos operativos y facilitar la salida de productos hacia distintos mercados.

Apoyo específico a textiles

Sobre la asistencia a las empresas textiles, el ministro precisó que el aporte actual es de $240.000 por cada empleado. Indicó que en meses anteriores el monto era de $200.000, pero que fue incrementado para reforzar el sostenimiento del sector. El funcionario remarcó que este tipo de programas permite que las empresas continúen funcionando y mantengan su actividad.

A ello se suman líneas de crédito, entre las que mencionó especialmente los fondos verdes, orientados a mejorar la competitividad mediante inversiones en eficiencia.

Entre las herramientas financiadas por esta línea mencionó:

Paneles solares

Sistemas más eficientes de producción

El objetivo es que las empresas reduzcan costos estructurales, sostengan las fuentes laborales y mejoren su posición competitiva.

Preocupación por el futuro y nuevas inversiones

Al proyectar el futuro de Catamarca en medio de la crisis económica y su impacto sobre el sector productivo, Zeballos reconoció que existe una fuerte preocupación por la continuidad de empresas y empleos. "Hay mucha preocupación, hay muchas personas que trabajan en empresas que en el último año están cerrando bastantes", afirmó.

Sin embargo, también anticipó una línea de trabajo vinculada a la radicación de nuevas firmas en la provincia. En ese marco, confirmó la llegada de una empresa de Perú, la que se radicaría en Catamarca para avanzar con la producción de huevo en polvo. La incorporación de esta nueva inversión aparece como una de las apuestas oficiales para diversificar la matriz productiva, generar empleo y ofrecer una señal de continuidad en el desarrollo industrial en un contexto complejo.

Con subsidios sectoriales, asistencia al empleo, créditos orientados a eficiencia y la llegada de nuevas inversiones, el Ministerio de Desarrollo Productivo delineó así una estrategia integral de contención y expansión, enfocada en sostener la actividad en medio de la crisis.