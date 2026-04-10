Catamarca: secuestran drogas, casi 30 millones de pesos, dólares y vehículos

En una acción coordinada que se extendió hasta la madrugada de este viernes, efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, bajo las directivas del Juzgado Federal, concretaron allanamientos simultáneos contra el narcomenudeo en el norte de la Capital.

Los procedimientos fueron ejecutados en los barrios Portal II y La Esperanza, luego de una ardua tarea investigativa que permitió reunir los elementos necesarios para avanzar con las medidas judiciales.

La intervención estuvo orientada a desarticular maniobras vinculadas con la comercialización de estupefacientes al menudeo, una modalidad delictiva que, según se desprende del secuestro realizado, contaba con infraestructura logística, movilidad y elementos destinados tanto al fraccionamiento como al resguardo del material.

Una incautación millonaria en efectivo

Al irrumpir en las viviendas señaladas por la pesquisa, los investigadores hallaron una importante suma de dinero en efectivo, uno de los puntos más sobresalientes del operativo.

El detalle del secuestro económico incluyó:

$27.913.800 en efectivo

1.000 dólares

La magnitud del dinero incautado se complementa con el resto de los elementos encontrados en los domicilios, reforzando la hipótesis de una estructura organizada para la distribución de drogas.

Drogas, balanzas y más

Entre los secuestros más relevantes aparecen las sustancias estupefacientes y los dispositivos presuntamente utilizados para su manipulación y comercialización. Los efectivos incautaron:

Un trozo compactado envuelto en papel film con sustancia blanca

Varios envoltorios de plástico con sustancia tipo herbácea

Pasta base de cocaína

Marihuana

Tres balanzas grameras

Tras la realización de la prueba de campo correspondiente, se determinó que parte del material secuestrado se trataría de 544 gramos de cocaína, además de la presencia de pasta base y marihuana.

La presencia de balanzas grameras y envoltorios de plástico aparece como un elemento central dentro de la investigación, ya que se vincula con las tareas de fraccionamiento y distribución en pequeñas cantidades, características típicas del narcomenudeo.

Arma de fuego y cartuchos

El operativo también permitió el secuestro de un arma de fuego Bersa Thunder calibre 9 mm, acompañada por doce cartuchos. A ello se sumaron ocho cartuchos calibre 16 mm, lo que amplía el espectro de elementos bajo análisis judicial.

Los elementos balísticos secuestrados fueron:

01 arma Bersa Thunder calibre 9 mm

12 cartuchos calibre 9 mm

08 cartuchos calibre 16 mm

Vehículos, celulares y equipos tecnológicos

La investigación derivó además en el secuestro de tres vehículos, lo que refuerza la dimensión operativa del presunto circuito investigado. Los rodados incautados fueron:

Un automóvil Chevrolet Meriva

Un automóvil Peugeot 208

Una camioneta Ford Ranger

Junto a ello, los investigadores secuestraron una serie de dispositivos tecnológicos y de vigilancia, entre ellos 9 teléfonos celulares, 2 cámaras de seguridad, 1 tablet Lenovo y 1 dispositivo DVR de almacenamiento.

La presencia de cámaras y DVR sugiere la existencia de un esquema de monitoreo en los inmuebles allanados, mientras que los teléfonos celulares pasan a ser una pieza clave para reconstruir vínculos, comunicaciones y posibles movimientos de la organización.

Cuatro personas a disposición de la Justicia Federal

Durante el desarrollo de las medidas judiciales, los efectivos procedieron a la detención de una mujer de 31 años y de dos hombres de 33 y 34 años, quienes fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes.

Los tres quedaron alojados a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente. En paralelo, una joven mujer de 29 años quedó supeditada a la prosecución de la causa, por lo que también quedó formalmente vinculada al expediente.

El procedimiento

El resultado del operativo exhibe una acción de fuerte impacto sobre el narcomenudeo en la zona norte de la Capital, con secuestros que abarcan dinero, drogas, vehículos, armamento, equipos tecnológicos y elementos de fraccionamiento.

La combinación de 544 gramos de cocaína, además de pasta base, marihuana, los $27.913.800 y 1.000 dólares, además de los tres vehículos y las armas, sin dejar de lado la detención de cuatro personas vinculadas a la causa, configura uno de los aspectos centrales de la investigación que ahora continuará bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá definir las próximas medidas procesales sobre los detenidos y el resto del material secuestrado.