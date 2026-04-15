Con suplentes, River enfrenta a Carabobo por la Sudamericana en la previa del Superclásico

River afrontará este miércoles desde las 21.30 un compromiso determinante por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana, cuando reciba en el Monumental a Carabobo de Venezuela, en un encuentro atravesado por dos necesidades: sumar la primera victoria en el certamen y administrar cargas pensando en el Superclásico del próximo domingo.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega a este cruce con un contexto favorable en el plano local, donde atraviesa una racha positiva desde la llegada del entrenador y viene de conseguir un triunfo clave por 2-0 ante Racing en Avellaneda. Ese presente fortalece el ánimo del plantel, aunque en el frente continental todavía persiste la necesidad de afirmarse.

En el debut por Sudamericana, River igualó 1-1 en Bolivia frente a Blooming, un resultado que lo obliga a hacerse fuerte en casa para empezar a acomodarse en la tabla.

Rotación masiva con la cabeza en Boca

La cercanía del Superclásico ante Boca condiciona de manera directa la planificación del cuerpo técnico, que apostará por una fuerte rotación en el once inicial. La intención es preservar a varios titulares habituales, dar minutos a nombres de recambio y sostener la competitividad en un partido que, por el contexto del grupo, aparece como decisivo.

La probable formación de River sería:

Santiago Beltrán

Fabricio Bustos

Germán Pezzella o Tobías Ramírez

Lautaro Rivero

Matías Viña

Kevin Castaño

Giuliano Galoppo

Juan Cruz Meza

Juan Fernando Quintero

Ian Subiabre o Maximiliano Salas

Joaquín Freitas

DT: Eduardo Coudet.

La rotación responde no solo al desgaste físico, sino también a la necesidad de llegar con el mejor potencial posible al cruce del domingo, sin resignar puntos en el plano internacional.

Carabobo llega como líder

Enfrente estará un rival que arriba al Monumental con impulso y confianza. Carabobo se presenta como líder del Grupo H, luego de haber dado el golpe en su estreno con una victoria por 1-0 ante Bragantino, resultado que lo posicionó en lo más alto de la zona.

El conjunto venezolano intentará sostener ese envión y volver a sorprender, esta vez en Núñez. La probable alineación del visitante sería:

Lucas Bruera

Alexander González

Jonathan Bilbao

Ezequiel Neira

Jean Fuentes

Juan Camilo Pérez

Maurice Cova

Matías Núñez

Edson Tortolero

Joshuan Berríos

Eric Ramírez

DT: Daniel Farías.

La buena presentación inicial convirtió al equipo venezolano en una de las sorpresas tempranas del grupo, por lo que River sabe que no tendrá margen para relajarse.

Hora, TV, estadio y árbitro

El encuentro entre River y Carabobo se jugará con los siguientes datos centrales:

Hora: 21.30

Estadio: Monumental

Árbitro: Kevin Ortega

TV: ESPN y DSports

Streaming: Disney+ Premium

La designación arbitral y la televisación ya quedaron confirmadas para un partido que asoma como uno de los focos deportivos de la jornada.

La obligación de ganar para no complicarse

Más allá de la rotación y del calendario ajustado, el objetivo de River es claro: sumar de a tres por primera vez en la Sudamericana.

Un nuevo tropiezo podría dejarlo condicionado en un grupo donde Carabobo ya dio el primer golpe y donde cada punto empieza a tener un peso determinante en la carrera por la clasificación.

Con un equipo alternativo, buen presente local y la mirada inevitable sobre Boca, el Millonario intentará resolver una noche que puede resultar bisagra: ganar para acomodarse en la Copa sin hipotecar energías antes del Superclásico.