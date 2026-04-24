Con una asistencia de Di María, Central venció a Estudiantes (RC) y se clasificó a playoffs

Rosario Central derrotó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en un encuentro entretenido y parejo que disputaron esta noche, en el estadio Ciudad de Río Cuarto, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.

La visita comenzó en ventaja con tantos de los delanteros Enzo Copetti, a los cinco minutos del primer tiempo, y Julián Fernández, en nueve del complemento, mientras que el extremo Mauro Valiente descontó a los 14 del segundo periodo.

Con el triunfo, el equipo que dirige Jorge Almirón avanzó a la segunda posición de la zona B con 27 puntos, desplazando parcialmente a River al tercer puesto, mientras que el equipo cordobés se mantiene último, tanto en el grupo como en los promedios y la tabla anual, con apenas cinco puntos tras 15 jornadas disputadas.

Además, Estudiantes de Río Cuarto se quedó con un hombre menos a los 37 minutos del segundo tiempo, por la expulsión directa del defensor Juan Antonini y sufrió una nueva expulsión en el cuarto minuto de descuento del complemento del central Gonzalo Maffini.

En la adeudada novena fecha, con la clasificación ya garantizada, el "Canalla" se enfrentará con Tigre como local, mientras que el equipo de camiseta celeste cerrará el certamen recibiendo a Instituto. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.

La primera jugada de peligro del partido fue de la visita, a los cuatro minutos, con un avance por izquierda del extremo Jaminton Campaz que terminó en un centro bajo al segundo palo, que el delantero Gaspar Duarte remató de primera, por encima del travesaño.

Rosario Central abrió el marcador solo un minuto después, mediante un nuevo centro desde la izquierda, esta vez del delantero Julián Fernández y al primer palo, que Enzo Copetti cabeceó al gol.

La primera llegada del local fue a los 16 minutos, con un pase largo desde la izquierda para el delantero Javier Ferreira, que controló y quedó frente al arquero Jeremías Ledesma, aunque el defensor Ignacio Ovando alcanzó a cerrarlo antes del remate.

Estudiantes de Río Cuarto tuvo su ataque de mayor peligro de la primera mitad a los 33 minutos, con un buen pase filtrado del volante Tomás González para el costado izquierdo del área que fue recibido por Ferreira, que abrió el pie derecho y sacó un remate bajo, que dio en el palo izquierdo del arquero del "Canalla".

La primera llegada del complemento fue de la visita, antes del primer minuto, con un remate bajo al primer palo de Campaz por el costado izquierdo, que se fue cerca del poste.

Un minuto más tarde, luego de una presión alta, Ferreira quedó mano a mano ante el achique de Ledesma, que intentó superar picando la pelota pero le faltó precisión y su tiro se fue ancho.

Cuando iban nueve minutos del segundo tiempo, un pase en profundidad excelente del astro Ángel Di María habilitó a Fernández por el costado derecho, que definió con efecto al segundo palo para el 2-0.

El "León del Imperio" descontó a los 14 minutos, en el que fue su quinto gol en el Torneo Apertura, con un gran remate de tiro libre del volante Mauro Valiente, que coló la pelota por el primer palo desde una posición cercana al córner derecho.

Seis minutos después, el propio Valiente avanzó desde la mitad de la cancha, abriéndose hacia la izquierda, y remató a algunos metros del borde del área, con un tiro potente que no pasó lejos del poste horizontal.

Estudiantes tuvo una nueva llegada a los 31 minutos, cuando el delantero Mateo Bajamich controló de espaldas y abrió hacia la derecha para el disparo del lateral Juan Antonini, que sacó un derechazo rasante y cruzado que se fue a centímetros del palo derecho de un Ledesma inmóvil.

Seis minutos más tarde, en un período del segundo tiempo en el que el local dominaba el juego, Antonini fue expulsado luego de una patada leve aunque sin pelota contra Ángel Di María, que el árbitro Darío Herrera sancionó con tarjeta roja luego de revisar en el VAR.

En 44 minutos, un desborde y centro desde la derecha le llegó al delantero Alejo Véliz para cabecear dentro del área chica, aunque su disparo fue a las manos del arquero Agustín Lastra.

En el cuarto minuto de descuento, una dura patada del defensor Gonzalo Maffini generó una nueva expulsión directa, tras otra revisión en el videoarbitraje.