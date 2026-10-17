Confirmado: Boca y Banfield jugarán en Mendoza por un lugar en la final de la Copa Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la fecha, el horario y la sede del partido entre Boca Juniors y Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se jugará el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El cruce se disputará después de la última jornada de la fase de grupos del Torneo Clausura, en medio de un calendario ajustado para los equipos que siguen en competencia.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Atlético Tucumán y Platense. El partido está programado para el miércoles 28 de octubre, aunque todavía no se confirmaron oficialmente el estadio ni el horario.

Por su parte, la final de la Copa Argentina fue reprogramada para el miércoles 2 de diciembre. La sede y el horario de la definición todavía están pendientes.

El camino de Boca y Banfield

Boca llega a las semifinales después de eliminar a Racing en un partido disputado en Rosario y de superar a Vélez por penales en Córdoba. El equipo xeneize busca alcanzar una nueva final y continúa en carrera en las distintas competencias de la temporada.

Banfield, por su parte, consiguió su lugar entre los cuatro mejores tras dejar en el camino a Deportivo Riestra en los cuartos de final y a Midland en los octavos. El conjunto dirigido por Pedro Troglio intentará dar otro paso y meterse en la definición del certamen.

Cómo llegan Atlético Tucumán y Platense

Atlético Tucumán avanzó tras eliminar por penales a Independiente Rivadavia, el último campeón, luego de empatar 1-1 durante los 90 minutos. En el Torneo Clausura, el equipo tucumano busca acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Platense se clasificó al vencer por 1-0 a Estudiantes en Florencio Varela, con un gol sobre el final. El conjunto dirigido por Martín Palermo también buscará aprovechar la Copa Argentina para cerrar la temporada con una oportunidad de título.

El calendario de las semifinales

Atlético Tucumán vs. Platense: miércoles 28 de octubre, con horario y estadio a confirmar.

Boca Juniors vs. Banfield: sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

La final está prevista para el miércoles 2 de diciembre, con sede y horario todavía sin confirmar.