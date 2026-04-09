Confirmado: modifican el recorrido del Rally de Valle Viejo

La organización del Rally de Valle Viejo informó que se realizaron modificaciones en el recorrido de la primera fecha del Campeonato de Rally Catamarqueño, prevista para disputarse los días 11 y 12 de abril, con el objetivo de optimizar el desarrollo general de la competencia.

Los cambios alcanzan tanto la jornada inicial como el cierre del evento y responden, según se explicó, a una revisión operativa del esquema original. La redefinición del trazado busca ajustar la dinámica de carrera y ordenar la circulación de los equipos en los distintos sectores previstos.

Desde la organización remarcaron que la decisión se adoptó para garantizar el normal desarrollo del evento, incorporando mejoras sobre aspectos logísticos y de seguridad.

El sábado

Para la jornada del sábado 11 de abril, la modificación principal alcanza a los tramos PE1, PE2 y PE3, que pasarán a disputarse en el sector Ruta I - Costanera, pero con una particularidad central: se invertirá el sentido originalmente previsto.

De esta manera, los tres especiales del primer día mantendrán el mismo escenario, con una extensión de 4,07 kilómetros cada uno, articulados con el correspondiente paso por el Parque de Servicio ubicado en el Anfiteatro de Valle Viejo.

El cierre de la actividad sabatina se completará con la Rampa de Largada en Patio Palmeras a las 20:00, uno de los momentos centrales de la programación.

Cronograma del sábado 11 de abril

PE1 Ruta I - Costanera (I) | 4,07 km | 14:18

| | Parque de Servicio - Anfiteatro de Valle Viejo

PE2 Ruta I - Costanera (II) | 4,07 km | 15:21

| | Parque de Servicio - Anfiteatro de Valle Viejo

PE3 Ruta I - Costanera (III) | 4,07 km | 16:24

| | Parque de Servicio - Anfiteatro de Valle Viejo

Rampa de Largada - Patio Palmeras | 20:00

El domingo

La jornada del domingo 12 de abril presenta una reconfiguración de las pruebas especiales, con dos sectores diferenciados que se alternarán a lo largo del día.

Por un lado, los tramos PE4, PE6 y PE8 se correrán en el sector Antapoca - Río del Valle, con una extensión de 9,88 kilómetros cada pasada. Los horarios confirmados para estas especiales son:

PE4 | 09:03

| PE6 | 10:44

| PE8 | 12:15

En paralelo, los tramos PE5, PE7 y PE9 se desarrollarán en Costanera - Ruta I, con un recorrido de 4,00 kilómetros, en los siguientes horarios:

PE5 | 09:31

| PE7 | 11:12

| PE9 | 12:43

La alternancia entre ambos sectores permitirá ordenar el flujo de carrera, sostener la dinámica competitiva y garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos por la organización.

Seguridad, logística y pedido al público

Desde la organización destacaron que estas modificaciones obedecen a cuestiones operativas y subrayaron que el objetivo central es mejorar la seguridad y la logística general de la competencia. En ese sentido, remarcaron: "Se trabajó en estos cambios para mejorar la seguridad y la logística general de la competencia, priorizando tanto a los equipos como al público".

La definición del nuevo esquema busca así ofrecer mejores condiciones tanto para los binomios participantes como para la asistencia de espectadores en cada sector del recorrido.

Asimismo, se solicitó al público respetar estrictamente las indicaciones de seguridad y ubicarse únicamente en las zonas habilitadas, con el propósito de disfrutar del evento de manera segura y sin interferir en el normal desarrollo de la carrera.

Cronograma completo del domingo 12 de abril

PE4 Antapoca - Río del Valle (I) | 9,88 km | 09:03

| | PE5 Costanera - Ruta I (I) | 4,00 km | 09:31

| | Parque de Servicio - Anfiteatro de Valle Viejo

PE6 Antapoca - Río del Valle (II) | 9,88 km | 10:44

| | PE7 Costanera - Ruta I (II) | 4,00 km | 11:12

| | Parque de Servicio - Anfiteatro de Valle Viejo

PE8 Antapoca - Río del Valle (III) | 9,88 km | 12:15

| | PE9 Costanera - Ruta I (III) | 4,00 km | 12:43

Con esta actualización, quedó oficialmente redefinido el trazado de la primera fecha del Campeonato de Rally Catamarqueño en Valle Viejo, con un esquema reorganizado para las dos jornadas de competencia.