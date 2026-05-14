Confirmaron los días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura: los detalles

La Liga Profesional confirmó oficialmente los días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura 2026, instancia decisiva que definirá a los dos equipos que avanzarán a la gran final por el título del fútbol argentino.

Con cuatro equipos aún en carrera, el certamen ingresará en su tramo más decisivo con dos cruces que prometen alta expectativa. Por un lado, River Plate enfrentará a Rosario Central, mientras que Argentinos Juniors se medirá con Belgrano de Córdoba.

La programación difundida por las autoridades del torneo también confirmó la sede y el horario de la final, que tendrá lugar en Córdoba y contará con un formato de definición que incluirá tiempo suplementario y penales en caso de igualdad.

River y Rosario Central, el duelo más esperado

El cruce de mayor repercusión de las semifinales tendrá como protagonistas a River y Rosario Central, en un encuentro que se disputará el próximo sábado 16 de mayo desde las 19.30 en el estadio Monumental.

El partido aparece como el enfrentamiento más destacado de esta instancia, especialmente por la presencia de Ángel Di María en el conjunto rosarino, en una semifinal que reunirá a dos equipos con aspiraciones de alcanzar la definición del campeonato. River será local en el Monumental en un escenario que volverá a recibir un partido decisivo del fútbol argentino, mientras que Rosario Central buscará dar el golpe en condición de visitante para avanzar a la final.

La programación oficial confirmó el siguiente cronograma para la primera semifinal:

Sábado 16 de mayo 19.30: River vs. Rosario Central



Argentinos Juniors y Belgrano, el otro boleto a la final

La segunda semifinal se jugará el domingo 17 de mayo desde las 17.00 y tendrá frente a frente a Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. El encuentro enfrentará al "Bicho" y al "Pirata" en un duelo que definirá al segundo finalista del Torneo Apertura 2026 y que se presenta como una serie de alta tensión por la importancia deportiva de la instancia.

Ambos equipos intentarán alcanzar una final que aparece como uno de los grandes objetivos de la temporada y que se disputará una semana después en Córdoba. El cronograma oficial para el segundo encuentro será el siguiente:

Domingo 17 de mayo 17.00: Argentinos Juniors vs. Belgrano



El estadio Kempes albergará la gran final

La Asociación del Fútbol Argentino resolvió que la final del Torneo Apertura se dispute en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El partido decisivo se jugará el domingo 24 de mayo desde las 15.30 y tendrá como escenario uno de los estadios más importantes del país. La designación del Kempes vuelve a colocar a Córdoba como sede de un encuentro definitorio del fútbol argentino. La última final disputada allí tuvo lugar en marzo de 2024, cuando River enfrentó a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina.

En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Martín Demichelis se impuso por 2 a 1 y se quedó con el título.

Cómo será el sistema de definición de las semifinales

La Liga Profesional también ratificó el formato de definición para las semifinales del campeonato. En caso de igualdad durante el tiempo reglamentario, los encuentros tendrán:

Un alargue de 30 minutos

Definición por penales si persiste el empate tras el tiempo suplementario

El sistema ya fue utilizado en algunas de las series disputadas en los actuales playoffs del Torneo Apertura y volverá a implementarse en esta etapa decisiva. De esta manera, los cuatro equipos clasificados afrontarán cruces eliminatorios en los que cada detalle tendrá peso determinante en la búsqueda del pase a la final.