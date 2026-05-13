De la mano de Lautaro Martínez, el Inter gritó campeón de la Copa Italia

El Inter de Milán del delantero argentino Lautaro Martínez le ganó por 2 a 0 a la Lazio y se consagró por décima vez en su historia en la Coppa Italia, en el estadio Olímpico de Roma.

Con los goles de Marcus Thuram a los 14 minutos del primer tiempo y el propio Lautaro a los 20 del segundo, el equipo de Milán levantó el título nacional número 39 de toda su historia.

El equipo neroazzurro resolvió la final en los primeros 35 minutos y luego administró la ventaja sin sobresaltos.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos, tras un córner ejecutado por Federico Dimarco que terminó en el fondo del arco luego de un desvío entre Marcus Thuram y el defensor Adam Marušić.

El segundo tanto llegó veinte minutos más tarde. Denzel Dumfries desbordó por la derecha y asistió a Lautaro Martínez, que definió con precisión para estirar la diferencia.

El delantero argentino ratificó su gran momento desde su regreso tras una lesión y volvió a ser determinante en una final.

Con el 2-0 consumado, Inter Milan levantó su segundo trofeo de la temporada y alcanzó su décima Coppa Italia, la primera desde 2023.

Además, superó a la Roma como el segundo club más ganador del certamen. El máximo vencedor continúa siendo Juventus, con 15 títulos.

El último doblete local del Inter había sido en la temporada 2009/10, cuando conquistó la liga y la copa bajo la conducción de José Mourinho.