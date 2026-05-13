Para cuándo se esperan 7° de mínima en Catamarca, según el pronóstico del tiempo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves 14 de mayo se presenta con un cielo parcialmente nublado en la Capital. Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango templado, con una mínima estimada de 7°C y una máxima de 23°C.

En cuanto al viento, se prevé que sople levemente desde el noreste, rotando hacia el norte con una velocidad aproximada de 20 km/h. Estas condiciones indican un día relativamente estable, ideal para actividades al aire libre, aunque con presencia de nubosidad que podría generar sensación térmica variable.

Viernes 15 de mayo: nubosidad y aumento de viento

El viernes 15 de mayo se registrará un cielo mayormente nublado por la mañana, con un parcialmente nublado hacia la tarde y noche. La temperatura mínima se ubicará en 11°C, mientras que la máxima rondará los 22°C.

El viento se intensificará durante las horas de la tarde, soplando desde el noreste con velocidades entre 20 y 40 km/h, lo que generará una sensación térmica más fresca. Este comportamiento del viento y la variación de la nubosidad anticipan una jornada de transición, con mayor inestabilidad en comparación con el jueves.

Sábado 16 de mayo: ingreso de frente frío y lluvias aisladas

El sábado 16 de mayo marca un cambio notable en el panorama climático. Por la mañana, se espera un cielo nublado, mientras que hacia la tarde y noche habrá lluvias aisladas.

Durante la noche, un frente frío ingresará desde el sur, provocando ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Esta situación ocasionará un descenso significativo de la temperatura, registrando una mínima de 10°C y una máxima de 18°C, así como la presencia de lluvias dispersas.

El impacto del frente frío indica un fin de semana con condiciones climáticas más exigentes, donde la intensidad del viento y la disminución térmica serán protagonistas, afectando la movilidad y las actividades al aire libre.

Domingo 17 de mayo: lluvias matinales y vientos del sur

El domingo 17 de mayo se prevé con lluvias aisladas por la mañana, mientras que la tarde y noche serán parcialmente nubladas. La jornada continuará marcada por la presencia del viento, proveniente del sur con ráfagas de hasta 50 km/h, rotando posteriormente hacia el oeste.

Las temperaturas tendrán un mínimo de 7°C y un máximo de 15°C, consolidando la tendencia al descenso térmico iniciada el sábado. La combinación de lluvias dispersas y vientos intensos mantiene la alerta para quienes deban transitar o realizar actividades al aire libre.

Perspectiva semanal: transición climática

El análisis del pronóstico para la Capital revela una transición progresiva desde condiciones templadas hacia un clima más frío e inestable. La semana comienza con temperaturas agradables y vientos suaves, pero a partir del sábado, el ingreso de un frente frío desde el sur genera un marcado descenso térmico y ráfagas de viento significativas.

Resumen de condiciones clave: