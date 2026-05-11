Tragedia en Catamarca: un muerto en un choque frontal entre una moto y un camión

La tarde de este lunes quedó marcada por un violento siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 38, frente a la fábrica Coteca, donde una colisión frontal entre un camión y una motocicleta terminó con la muerte de un hombre en el acto. El episodio movilizó a personal médico, judicial y policial, en un escenario atravesado por la conmoción y el despliegue de peritos para determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la información oficial suministrada, el siniestro involucró a un camión Volvo 370 FM de color blanco, que circulaba con sentido sur, y una motocicleta Corven Energy 110cc., roja. El impacto frontal entre ambos vehículos tuvo consecuencias fatales para el conductor del rodado menor.

La víctima fue identificada como Cordero Marcelo Ezequiel, quien conducía la motocicleta y, producto de la colisión, falleció en el acto. La magnitud del impacto dejó en evidencia la violencia del choque ocurrido en uno de los tramos transitados de la Ruta Nacional 38.

El camión y sus ocupantes

El vehículo de mayor porte era conducido por Franco Alexis Nieva, de 30 años, quien se desplazaba acompañado por Centeno Pablo Ángel y Herrera Silvestre Daniel. Según se informó, los tres ocupantes del camión resultaron ilesos tras el episodio.

El hecho ocurrió mientras el transporte avanzaba en dirección sur. La presencia de acompañantes dentro de la unidad y la ausencia de lesiones entre ellos marcaron un fuerte contraste con las consecuencias sufridas por el motociclista, cuya muerte se produjo de manera inmediata.

Entre los datos relevados en el lugar, se detalló:

Vehículo de carga: Camión Volvo 370 FM, color blanco.

Camión Volvo 370 FM, color blanco. Conductor: Franco Alexis Nieva (30).

Franco Alexis Nieva (30). Acompañantes: Centeno Pablo Ángel y Herrera Silvestre Daniel.

Centeno Pablo Ángel y Herrera Silvestre Daniel. Estado de los ocupantes: Todos ilesos.

En paralelo, la motocicleta involucrada fue identificada como:

Marca y modelo: Corven Energy 110cc.

Corven Energy 110cc. Color: Roja.

Roja. Conductor: Cordero Marcelo Ezequiel.

Cordero Marcelo Ezequiel. Consecuencia del impacto: Fallecimiento en el acto.

Intervención médica y medidas judiciales

Tras el choque, se hicieron presentes médicos en el lugar del siniestro. Los profesionales intervinientes solicitaron la realización de la correspondiente operación de autopsia, prevista para las 20 horas, una medida clave dentro de la investigación judicial que busca establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

La escena permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaban las primeras tareas periciales y de relevamiento. La presencia de personal especializado tuvo como objetivo avanzar en la reconstrucción del hecho y preservar los elementos necesarios para la investigación.

En el procedimiento intervino personal de la Unidad Judicial N° 2, organismo que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. Todo el trabajo se desarrolló bajo las directivas de la fiscal Dr. Miranda, quien conduce la investigación judicial derivada del siniestro.